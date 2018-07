"La halterofilia me cambió la vida"

El deporte ha cambiado la vida de Daniel Elbaz. El joven conileño pertenenciente al Club de Halterofilia San Fernando se ha proclamado campeón de España Sub 15 hace unas semanas. Y eso que hace tan solo cuatro años que Daniel comenzó a practicar este deporte. "Antes jugaba al tenis, pero mi primo practicaba halterofilia y decidí probarlo", recuerda. De esta manera comenzó a entrenar con su tío, Adolfo Victorián Cano, que además es el presidente del club isleño y que junto a Lorenzo Duro Guerrero se ha encargado de preparar a Daniel desde que empezó a practicar halterofilia a sus 11 años. "Su progresión ha sido muy buena, desde el primer momento ha demostrado una gran capacidad de trabajo" asegura Victorián. De hecho, la mayoría de los chicos que entraron con él hoy ya han dejado los entrenamientos.

El camino para Daniel no ha sido fácil, a medida que iba avanzando en los entrenamientos el nivel de exigencia era mayor. Él mismo explica que "el primer año estuve levantando solo 10 kilos", una cifra que sorprende si se tienen en cuenta los 80 kilos con los que se ha proclamado campeón de España este año.

"La primera vez que competí no entendía ni cuál era la mecánica del campeonato"

Aunque este nivel de exigencia que no se observa solo en el peso que levanta, sino también -y sobre todo- en las horas que le dedica a la preparación. Es la clave. Aunque en verano, debido a la falta de competiciones, ha reducido los entrenamientos a tres días, el joven Daniel suele entrenar cuatro veces por semana, una cifra muy diferente a el entrenamiento semanal que solía llevar a cabo cuando empezó. Es algo por lo que Daniel se siente muy agradecido a sus padres. "Saben lo importante que es para mí y hacen el esfuerzo de traerme a todos los entrenamientos ", agradece.

El prometedor haltera sigue una serie de entrenamientos en los que se considera mucho más importante la técnica que la capacidad física y explica que "durante los primeros meses lo que más practicaba era la técnica, esa es la base para levantar peso".

Un deportista, Daniel, que asegura además su total desconocimiento del deporte antes de practicarlo: "La primera vez que competí no entendía ni cuál era la mecánica del campeonato". Sin embargo, el buen entrenamiento y la perseverancia lo han convertido en campeón de España, todo esto acompañado de una buena dieta que le ayuda a estar preparado y a tener los kilos idóneos para el pesaje. "Los días previos suelo comer poco y cuando tengo competición llevo una dieta en la que no faltan los cereales o la ensalada".

El pasado mes de julio los esfuerzos de Daniel tuvieron su recompensa y finalmente su sueño se cumplió. Se hizo en el Campeonato de España con el oro en la modalidad de Arrancada, en la que levantó 62 kilos y en Dos Tiempos, donde consiguió su mejor marca personal con 80 kilos y se convirtió en el gran triunfador de la cita. Además, esta marca permitió a la Federación Andaluza ser Subcampeona de España por Comunidades y a Daniel obtener la quinta mejor marca de todos los levantadores.

La progresión de Daniel se ha hecho evidente a lo largo de todas las competiciones en las que ha participado en su corta carrera deportiva. En 2016 fue bronce, en 2017 quedó subcampeón y este año se hizo directamente con el campeonato en lo que ha sido su mejor participación.

Tanto Daniel como sus entrenadores afirman que la halterofilia es un deporte abandonado entre los más jóvenes. El propio campeón de España sub 15 asegura que "hay muchas mentiras alrededor de este deporte y eso no ayuda a que los chicos de mi edad se planteen practicarlo". Una de los mitos a los que se enfrenta la halterofilia es el rumor de que afecta al crecimiento. Desde el club isleño se esfuerzan en desmentir repetidamente estas afirmaciones. "Es mentira que los que practican halterofilia puedan sufrir problemas de crecimiento y es algo que nos acompaña desde hace muchos años", explica Victorián, el entrenador.

Sin embargo. este deporte solo ha traído cosas buenas a la vida del joven. "La halterofilia -afirma categóricamente- ha cambiado mi vida, no solo a nivel físico y de bienestar, sino por todos los amigos que he hecho y todas las experiencias que he vivido... ¡Ahora soy campeón de España!".

Y esto no acaba aquí. La prometedora carrera del haltera sigue adelante y desde el club isleño ponen todas sus esperanzas en su enorme potencial. "Estamos seguros de que puede llegar lejos". Un progreso que dependerá de su esfuerzo y dedicación y sobre todo, como dice su entrenador, "de su buena cabeza".

El verano supone para Daniel un pequeño descanso en su rutina de entrenamiento, pero ya se prepara para los posibles retos que todavía le quedan por delante y asegura que "ya me estoy poniendo en forma para el Campeonato Sub 17" que tendrá lugar el próximo año y que será la ocasión perfecta para que el joven deportista vuelva a demostrar su valía. Un futuro prometedor que puede llevarlo a lo más alto de su carrera deportiva. En el club esperan ya una posible llamada de la selección nacional, que puede sentirse atraída por los últimos logros de Daniel.