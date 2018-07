El gobierno da el último paso para aprobar los presupuestos de 2018

El PP insinúa una subida de impuestos oculta

Coincidiendo con la convocatoria de la comisión informativa extraordinaria de Hacienda y el anuncio de la aprobación definitiva de los presupuestos de 2018 para la próxima semana el PP, a través del concejal Manuel Raposo, cuestionó abiertamente la tramitación de las nuevas cuentas. "Ni en su elaboración ni en su aprobación se han ajustado a los trámites establecidos en la Ley de Haciendas Locales", dijo este edil al desglosar las alegaciones presentadas tras la aprobación inicial. Una de las cuestiones en las que insisten los populares son los 4,6 millones de euros que se prevén ingresar de más "sin decir de dónde van a sacar el dinero". Insinúa Raposo que el gobierno oculta una subida de impuestos, una cuestión en la que insiste también al advertir la ausencia de una partida presupuestaria para el pago del coste del tratamiento de residuos. "En el caso de no ser abonada por el Ayuntamiento, repercutirá directamente a los ciudadanos porque pagarla hay que pagarla", alerta. El PP se hace eco del informe del interventor al advertir que hay 7,9 millones de euros correspondientes a créditos para gastos que no constituyen competencia local "estimándose un déficit directo de casi seis millones de euros, sin considerar costes de personal, costes indirectos ni amortizaciones". Además, señala, "en el capítulo VII del presupuesto se han incluido transferencias de capital que no se corresponden con competencias locales ni amplían el patrimonio del servicio público local". Otra de las alegaciones de los populares apunta que el presupuesto de 2018 omite el crédito necesario para el cumplimiento de obligaciones municipales "como es el caso del pago de los intereses de demora requeridos por las empresas de servicios". Critica además la existencia de subvenciones nominativas "sin explicar por qué se conceden a unas entidades sí y a otras no" y que de ellas se haya excluido a la asociación de mariscadores. También reclama una partida presupuestaria para la adecuación de la antigua sede de la Cruz Roja, edificio expropiado durante el mandato de Loaiza.