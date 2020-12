El gobierno de San Fernando aprueba las ordenanzas fiscales con la oposición en contra

El gobierno municipal ha aprobado hoy de manera definitiva las modificaciones de las ordenanzas fiscales para 2021 con todos los partidos de la oposición en contra. Frente a la satisfacción mostrada por el concejal de Presidencia, Conrado Rodríguez, los portavoces municipales -de Podemos, Vox, AxSí y PP- han insistido en su rechazo a las medidas por considerarlas "insuficientes" y por tanto mantener una elevada carga fiscal para las familias y empresarios de San Fernando a pesar de los efectos devastadores de la pandemia del covid.

"Una empresa que se ubique en un polígono puesto en carga como Fadricas II que tenga menos 1.000 metros cuadrados y que sea declarado de interés municipal podrá beneficiarse de la exención del pago de la tasa de licencia de apertura, podría tener una bonificación del 50% en el IBI, otra del 50% del IAE o del 90% si está constituida mayoritariamente de mujeres, y en función de la creación de empleo que generara podría tener bonificación del IAE, del 25 al 50%; y del ICIO, del 15 al 40%", resumía el edil socialista tras el pleno sobre algunas de las bonificaciones dispuestas en el ámbito económico para generar actividad. Otras serían la exención de la tasa de ocupación del espacio público los seis primeros meses del año,

Durante la sesión plenaria Rodríguez ha recordado los objetivos del equipo de gobierno con las ordenanzas fiscales: obtención de ingresos suficientes para los servicios públicos y desarrollar políticas públicas necesarias. "Este año, el 2021 y el 2022 estarán afectados por la pandemia y por tanto con un impacto en las cuentas municipales. Va a marcar el presente y el futuro próximo", reconoce.

Un impacto en las arcas municipales será la estimación de la reducción de ingresos propios en 2 millones por la paralización de la actividad económica. A pesar de ello, se atiende a la situación de las familias y "se congelan las tasas e impuestos con carácter general, y se aplican también bonificaciones". "Hay una disminución de la presión fiscal para realizar una política pública con cuatro retos: la redistribución riquezas, la potenciación de la actividad económica para la creación de empleo, la lucha contra el cambio climática y garantizar la igualdad de derechos. En esos ámbitos se enmarcan las bonificaciones", detalla.

La congelación del IBI, el mantenimiento para viviendas de protección oficial de la bonificación del 50% de este impuesto en los tres primeros años, y bonificaciones del 30, el 20 y el 10% los tres siguientes; la subida del límite para acogerse a la tasa reducida de basura, de 632 euros a 564 euros mensuales; y la eliminación de la tasa de ocupación de la Casa de la Juventud son medidas para apoyar el escudo social.

En el contexto de la protección del medio ambiente, continúa la bonificación del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, y se incluye en construcciones con el aumento de la bonificación al 50% del IBI para inmuebles residenciales por instalación de tanto energía solar térmica. En energía solar fotovoltaica se mantiene. Pero se asumen también para inmuebles no residenciales, que tengan alguna actividad económica por ejemplo. Además se prorroga la bonificación del 95% del ICIO para implantación de energía solar.

El gobierno incluye en su apuesta por la igualdad de todos los ciudadanos la inclusión de una bonificación del ICIO para actuaciones de mejora de accesibilidad para personas con movilidad reducida.

Para la oposición sin embargo la decisión del equipo de gobierno resulta insuficiente. La portavoz de Podemos, Ana Rojas, considera que han dejado pasar una necesaria revisión de la política fiscal redistributiva, porque las medidas adoptadas están "alejadas de la situación económica y social" de San Fernando". En ese sentido, lamentan que no hayan atendido a sus propuestas de bonificaciones del impuesto para vehículos de tracción mecánica "porque hay gran restricción de horarios de movilidad" o la rebaja del IBI para autónomos y microempresas durante el obligado periodo de cierre. "Las reducciones son escasas, y escasa es la repercusión en los bolsillos de la ciudadanía", critica.

"Es una modificación con prisas, con poca participación", cuestiona Carlos Zambrano, de Vox, que además insiste en que "el esfuerzo fiscal del Ayuntamiento no es el suficiente: hay que ahorrar más gasto, hacer más reducción de la carga fiscal", expone, con cuestiones que todas las formaciones repiten: la exención del año completo de la tasa de terrazas o la necesidad de rebajar el IBI. "Pero quiero que me explique la ordenanza fiscal número 28, su repercusión respecto a la tasa antigua de tratamiento de residuos, en qué se queda la repercusión en las personas que contaminan como bien expuso el interventor. Por ley son esas personas las que tienen que asumir el coste del servicio. Se puede reducir un tributo si hay una sobrecarga el otro. En los presupuestos hay dos millones reservados para el coste de 2021. Si esa cantidad hay que repercutirla, ¿cómo se va a hacer?", preguntaba a Conrado Rodríguez.

Para el portavoz de AxSí, Fran Romero, las ordenanzas fiscales de 2021 "no son unas ordenanzas cualesquiera, porque la pandemia ha agravado la vulnerabilidad de muchas familias y ha hecho vulnerables a otras que no lo eran". A su juicio, son "conservadoras" porque mantienen la subida del IBI aplicada en 2020, e incluye bonificaciones de cara a la galería". El edil andalucista reiteró la necesidad de unos impuestos y tasas "ajustados a la realidad social de la pandemia, de destrucción de empresas y de desempleo; y que reparen que 2020 haya sido el de mayor carga fiscal". Bonificaciones del agua o mejora de la tasa de basura, y bonificaciones para locales dedicados a ocio, cultura, hostelería y comercio son sus propuestas.

La concejala Inmaculada Marín del PP reconoce que su formación no se ha sorprendido porque no haya prosperado ninguna de sus alegaciones. Eso sí, aclara que les "preocupa el escaso esfuerzo fiscal, porque ahora viene el tsunami: las consecuencias económicas y sociales seguirán en 2021". Entiende que las modificaciones de carácter económico en 5 de las 35 ordenanzas fiscales no son suficientes porque no ayuda a los empresarios por ejemplo. En ese sentido, advierte de que las bonificaciones del IAE tienen poca repercusión en el empresariado isleño porque la mayoría están exento de tributarlo. Así considera que tendría que haberse bonificado la cuota anual del IBI y de la tasa de basura para locales de actividades empresariales en función del tiempo en que no se pudiera abrir la actividad. "Si los empresarios no están al día de sus obligaciones tributarias no podrán beneficiarse de ayudas que pudieran establecerse", añade. Tampoco considera justo que se mantenga la plusvalía, que va a afectar a las familias que han perdido un familiar en cuanto a la herencia. "La señora Cavada basa toda la recuperación económica en sus proyectos estrella, la Agenda 2030, pero son a largo plazo", expuso.