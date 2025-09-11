Francisco Jesús Núñez Pérez, nuevo arcipreste de San Fernando

El Obispado de Cádiz y Ceuta ha dado a conocer este jueves el nombramiento de Francisco Jesús Núñez Pérez como nuevo arcipreste de San Fernando.

Núñez Pérez está al frente de la parroquia de San Servando y San Germán, en el barrio de La Ardila, desde octubre de 2020. Como arcipreste sustituirá a Gonzalo Núñez del Castillo, párroco de la castrense de San Francisco que ha ocupado este cargo desde 2017.

El Consejo de Hermandades y Cofradías de San Fernando ha sido uno de los primeros en trasladar a través de las redes sociales "su más sincera enhorabuena" al nuevo arcipreste.

"Elevamos nuestras oraciones al Señor y a la Santísima Virgen para que lo iluminen y acompañen en esta nueva misión pastoral al servicio de nuestra ciudad y de sus comunidades parroquiales. En nombre de todas las hermandades y cofradías de San Fernando, le deseamos un fructífero ministerio en bien de la Iglesia y de los fieles isleños", ha dicho.

También lo ha hecho la hermandad de Humildad y Paciencia, de la que es su director espiritual.

"Con gran alegría queremos felicitar a nuestro querido director espiritual, Francisco Jesús Núñez Pérez, por su nombramiento como arcipreste de San Fernando. Su entrega, testimonio de fe y servicio constante a nuestra comunidad son un verdadero regalo de Dios. Estamos agradecidos por su guía espiritual y pedimos al Señor que lo siga fortaleciendo en esta nueva misión pastoral. ¡Enhorabuena, padre Paco! Que el Santísimo Cristo de Humildad y Paciencia, junto a María Santísima de las Penas te acompañen siempre en este camino de entrega y amor a la Iglesia", ha publicado también la cofradía del Domingo de Ramos tras conocer el nombramiento del Obispado.