Francisco González Posada presenta en el Museo Naval de San Fernando su libro sobre Louis Godin y Jorge Juan

Ilustración de Luis Godin y Jorge Juan que forma parte del cartel anunciador de la conferencia prevista en San Fernando

El Museo Naval de San Fernando acogerá este miércoles 22 de octubre, a las 12.00 horas, la conferencia y presentación del libro Louis Godin y Jorge Juan. Pioneros de la Ciencia Moderna en España, que impartirá Francisco González de Posada.

La conferencia de presentación del libro explora el papel fundamental del científico francés Louis Godin y del marino y científico español Jorge Juan como pioneros de la ciencia moderna en España, destacando su colaboración en la Gran Expedición Científica (1736-1744) en el Virreinato del Perú, para determinar la forma y el tamaño de la Tierra. En el libro se analiza la verdad histórica de Godin, que fue el organizador y director de esta expedición geodésica, resaltando los vínculos que le unieron de por vida con Jorge Juan desde su encuentro en dicha expedición. Conjunción colaborativa que sin lugar a dudas iluminó y engrandeció los avances científicos de su época. Godin y Jorge Juan son por tanto precursores del desarrollo de las ciencias físico-matemáticas, y consecuentemente de la Ilustración, en España.

El autor

Francisco González de Posada nace en Cádiz el 5 enero de 1942. Estudia en el Colegio San Felipe Neri (marianistas) de Cádiz y realiza sus estudios de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos (Universidad Politécnica de Madrid), 1966. Es Licenciado en Filosofía y Letras. Sección Ciencias Sociales por la Universidad Pontificia de Salamanca, Licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid e Ingeniero del Laboratorio de Hidráulica y Profesor de la Escuela de Caminos (Madrid).

Ha sido Catedrático de Física Aplicada, Escuela de Arquitectura. Universidad Politécnica de Madrid y Catedrático de Fundamentos Físicos de las Técnicas, Escuela de Caminos de Santander.

Tiene diez doctorados y es académico de número y honor de varias academias nacionales e internacionales.

Además, ha presidido Cáritas Española desde 1973 a 1976 y ha sido Rector de la Universidad de Santander desde 1984 a 1986.