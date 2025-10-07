Finalizan las obras de los quirófanos en el hospital de San Carlos: la reapertura, pendiente de fecha

Las obras del área quirúrgica del hospital de San Carlos -en San Fernando- ya han concluido, según ha confirmado la Delegación Territorial de Salud. Su reapertura, no obstante, está todavía pendiente del visto bueno de Medicina Preventiva, para que dichas instalaciones sanitarias puedan volver a estar operativas con todas las garantías.

Por esa razón, explican, desde la gerencia del complejo hospitalario que forman Puerta del Mar y San Carlos se prefiere no dar aún una fecha concreta para que el bloque quirúrgico –que cerró sus puertas el pasado 1 de julio– vuelva a ponerse en funcionamiento. La previsión que se maneja es que esta reapertura de los quirófanos de San Carlos pueda llevarse a la práctica a mediados de mes, pero todo depende de los resultados de las muestras que ya se han tomado también desde Medicina Preventiva.

Porque dado el uso de estas dependencias y la necesidad de garantizar la seguridad de los pacientes en las intervenciones que se acometen, es necesario tras la obra confirmar que las instalaciones cumplen con los estándares de calidad ambiental y de superficies que se exigen a los quirófanos. Y eso es, precisamente, lo que ahora mismo se está haciendo con las muestras que se han tomado para su análisis. La reapertura, por tanto, depende de dichos resultados, explican desde la Delegación Territorial de Salud y Consumo en Cádiz.

De esta forma, explica, al ser una zona especialmente sensible, hay que realizar previamente cultivos y que el resultado de estas muestras ponga de manifiesto que está todo en perfectas condiciones para poder reanudar la actividad y que los quirófanos entren de nuevo en servicio. Las pruebas –se recuerda– son obligadas e imprescindibles para garantizar la seguridad de los pacientes.

El cierre de los quirófanos de San Carlos en julio y el traslado de los profesionales al Puerta del Mar mientras duraban las obras desencadenó a principios del pasado verano las protestas sindicales y de Marea Blanca, a las que se sumaron posteriormente colectivos como las federaciones vecinales e, incluso, el Ayuntamiento de San Fernando. En el cierre veían la prueba más evidente del "desmantelamiento" del hospital isleño. Yel movimiento del personal –advertían– se utilizaba para ahorrarse contrataciones por las vacaciones de verano.

Salud negó la mayor y aseguró que, lejos de hablar de cierre o desmantelamiento, había una apuesta clara por el hospital de San Carlos, que pasó a manos de la sanidad pública hace ahora 11 años. De ahí la remodelación y puesta a punto de toda el área quirúrgica. Yel hecho de hacer la obra en verano respondía, precisamente, al periodo de menor actividad asistencial de todo el año.

En 2024, según datos de Salud, San Carlos contaba con cinco quirófanos operativos a diario en horario de mañana y tarde y de las siete especialidades quirúrgicas que había inicialmente, se había pasado a 16. Asimismo, se introdujeron nuevas técnicas quirúrgicas, incrementando la complejidad de las intervenciones: reconstrucción mamaria de cirugía plástica, recambios de marcapasos y desfibriladores por cirugía cardiaca, colocación de neuroestimuladores por neurocirugía, tratamiento de las varices con láser por Cirugía Vascular. San Carlos, que cuenta con un Hospital de Día Quirúrgico, con 18 camas y 14 sillones, registró el pasado año un total de 7.392 intervenciones quirúrgicas.