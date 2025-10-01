La exposición temporal del Museo Naval de San Fernando exhibe un modelo de la F-105 'Cristóbal Colón'

El Museo Naval de San Fernando acoge desde este miércoles la presentación del modelo de la F-105 'Cristóbal Colón' del artista José Romero de Ávila Tránchez.

El acto ha estado presidido por el capitán de navío Juan Castañeda Muñoz, director del Museo Naval de San Fernando, y ha contado y por su autor, un consagrado maquetista y modelista de buques.

Se trata de una gran obra de modelismo moderno y de tecnología aplicada, de más de dos metros de eslora (largo) y 28 de manga (ancho), que podrá ser visitada en la exposición temporal de este museo durante solo unos meses, tras los que continuará su andadura, para trasladarse hasta el Museo Naval de Cartagena. Antes de su parada en el Museo Naval de San Fernando, el modelo la fragata 'Cristóbal Colón' se pudo disfrutar en las exposiciones de los Museos Navales de Madrid y Ferrol.

Sobre el autor y su obra

José Romero de Ávila Tránchez, natural de Albacete, es un artista consagrado como maquetista y modelista de buques, trabajos que realiza desde que era niño. Su amor por la Armada le ha llevado a diseñar y construir esta magnífica obra que ahora se expone, la fragata F-105 'Cristóbal Colón', que representa fielmente la más moderna de las fragatas de la serie F-100, construidas sus cinco unidades en Ferrol.

Su autor recrea el buque en un momento histórico concreto, después de los ejercicios de tiro Formidable Shield de 2021, con una precisión espectacular en todos los detalles y características del barco. Se trata de un modelo a escala 1:72 de gran realismo, que mide 2,03 metros de eslora (largo) y 28 de manga (ancho), habiendo invertido nada menos que siete años en su construcción.

Presenta una fidelidad impactante, con movimiento y sonido de sus motores, siendo apta para la navegación real a flote con propulsión eléctrica, pudiendo incluso realizar "lanza bengalas" a modo de misiles y torpedos mediante un sistema neumático. Realizada con materiales muy parecidos a los que lleva una tabla de surf, como explicó el propio autor, empleando en su creación madera, latón, resina, aluminio o PVC, entre otros.

Dispone también de iluminación interior y exterior, y en sus diferentes partes o compartimentos cuenta con más de 70 figuras (dotación y unidades embarcadas) que recrean la vida a bordo. Incluso ha tenido la amabilidad de incluir una imagen de la Virgen del Carmen, como en los buques de la Armada, culminando su hito de construcción el pasado 16 de julio de 2024.

El autor se documentó ampliamente sobre el diseño del buque, que visitó y estudió en numerosas ocasiones, tanto en Ferrol como en Rota, fotografiando absolutamente todo, consultando planos y asistiendo a tareas de mantenimiento en dique seco en 2019, lo que le permitió analizar en detalle la obra viva en su integridad.

Se recuerda que Museo Naval de San Fernando se encuentra abierto al público de martes a viernes, de 10.00 a 14.00 horas, y los sábados de 10.30 a 14.00 horas.