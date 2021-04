'Estilo andaluz', la primera exposición de Manuel Ruiz Panés en San Fernando

Hasta 57 óleos componen la muestra Estilo andaluz que acoge el centro de congresos en sus salas de exposiciones. Su autor, Manuel Ruiz Panés, da de esta forma el paso de exponer, "una alegría que me llevo por presentarlo al público".

"Después de muchos años pintando, me he atrevido con esta muestra, aunque no tuviera título. Pero era el momento de enseñar lo que tenía guardado en una habitación", explica. Autodidacta, ha ido dando pasos en la temática o composiciones: desde bodegones a paisajes, desde animales a retratos. "Empecé por los paisajes, pero quise ir más allá y probar con las caras, como el caso de los cristos", detalla este pintor que ha dado un impulso a su pasión tras jubilarse. Incluso acepta la opinión de quienes ven sus obras, ahora abierta a todo el público. De hecho, quienes acudan a la exposición en el centro de congresos quizás puedan encontrarse a Manuel Ruiz Panés y hablar con él de las obras, en la que su gusto taurino está muy presente.

Ruiz Panés se atreve después de toda una vida pintando, destacaba ayer en la inauguración la concejala de Cultura, María José Foncubierta, a mostrar una obra llena de "luz, color y distinta temática".