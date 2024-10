Éxito arrollador de la ruta de Halloween por el San Fernando sobrenatural: las reservas 'vuelan'

San Fernando/Oficialmente se llama la Ruta de los Misterios, Leyendas y otras Curiosidades. Oficiosamente, tiene más nombres: la ruta de Halloween, la ruta por La Isla del Cuarto Milenio, la ruta por San Fernando paranormal... Aunque con independencia de la denominación, la propuesta que Turismo pone en práctica a lo largo del mes de octubre para calentar motores para la noche del 31 de octubre arrastra desde sus inicios un éxito arrollador. Es, de hecho, una de las iniciativas de Halloween que más éxito tiene. Y esta vez no iba a ser diferente.

Las plazas disponibles para las visitas organizadas hasta el próximo 12 de octubre, que son las que este lunes se pusieron a diposición de la ciudadanía, se agotaron en un visto y no visto desde que el Ayuntamiento de San Fernando anunciara el domingo el regreso de la ruta junto a la convocatoria de los dos concursos municipales que se organizan en torno a esta fecha: el de cortos y el de ambientación.

Aunque los interesados en disfrutar de este recorrido por La Isla más misteriosa tienen todavía otra oportunidad. El 14 a las 10.00 horas Turismo abrirá a través de su página web el plazo para las visitas correspondientes a la segunda mitad del mes, comprendidas entre el 15 y 26 de octubre.

La ruta, que arranca esta noche del 1 de octubre, se lleva a cabo en las jornadas del martes, miércoles, viernes y sábado a partir de las 20.00 horas. Se trata de grupos cerrados, de ahí que las plazas disponibles se agoten en seguida. Porque a la gente, más allá del éxito de la versión isleña de Halloween, le encanta adentrarse en estas historias de fantasmas o sucesos sobrenaturales, algo que además no tiene cabida en otras propuestas pero que en el contexto de las actividades organizadas por el Ayuntamiento isleño para el 31 de octubre funciona perfectamente. A la vista está.

La original ruta por el San Fernando paranormal se estrenó en 2016, hace ya 8 años coincidiendo con el boom de Halloween en San Fernando. Y desde entonces no ha contado con ninguna edición en la que no haya agotado las plazas ofertadas.

El punto de encuentro es la plaza Font de Mora, frente al Castillo de San Romualdo, el edificio más antiguo de la localidad y uno de los puntos indispensables de un recorrido "por la historia más oculta de los edificios y lugares más emblemáticos de la ciudad". Sobre el contenido de este peculiar paseo de poco más de una hora de recorrido -que no tiene coste alguno para los participantes- se prefiere no dar detalles para no hacer spoiler. La visita no sería la misma, evidentemente. Aunque los que se aventuran a hacer este recorrido salen encantados. Por si se animan... Eso sí, la historia -advierte Turismo- no es apta para menores de 12 años.