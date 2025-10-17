Dos exalumnos del Liceo de San Fernando representan a España en la Sesión Internacional del Modelo Parlamentario Europeo de Frankfurt

Desde el 11 al 15 de octubre, Carlos Lozano Pavón y Ana Nieves Navas, antiguos alumnos del Colegio Liceo Sagrado Corazón y actuales estudiantes de Medicina y de Relaciones Internacionales con ADE Bilingüe respectivamente, se han trasladado a la ciudad alemana de Frankfurt am Main para participar en la Sesión Internacional del Modelo de Parlamento Europeo, formando parte de la Delegación Española.

La red europea de Model European Parliament, que organiza cada año las sesiones internacionales del programa, delegó a MEP Alumni la organización de esta reciente sesión en la que han participado cien estudiantes y graduados de toda Europa.

Carlos y Ana han participado como miembros de la delegación española, siendo los únicos representantes de la comunidad andaluza. Han demostrado un alto nivel en oratoria, análisis, pensamiento crítico y conciencia ciudadana, así como un gran desempeño en lengua inglesa. Han trabajado incansablemente en la ciudad del río Meno, junto a sus compañeros de comité, para redactar una resolución con relación a un problema de relevancia en la Unión Europea o en el panorama internacional.

Carlos Lozano ha sido miembro del comité JURI (Asuntos Jurídicos, del inglés Legal Affairs), centrado en el papel de la justicia como camino hacia la paz en el conflicto palestino-israelí. Ha trabajado en cómo el respeto al derecho internacional y los mecanismos de rendición de cuentas pueden servir como herramientas para la resolución pacífica de conflictos. El trabajo en su comité debía girar en torno a garantizar la coherencia entre las actuaciones políticas y los principios del Estado de Derecho y los derechos humanos, en este caso aplicados a uno de los escenarios más complejos de la actualidad.

Por su parte, Ana Nieves ha formado parte del comité SEDE (Seguridad y Defensa, del inglés Security and Defence), que ha tratado sobre el denominado plan europeo de rearme ReArm. En este comité, se debía buscar reforzar la autonomía estratégica y las capacidades defensivas de la Unión Europea ante un contexto internacional de creciente inestabilidad, con un equilibrio entre seguridad, sostenibilidad económica y control democrático.

El día 14 de octubre se llevó a cabo la Asamblea General en la mítica Iglesia de San Pablo, Paulskirche. En este hemiciclo se debatió y aprobó en 1848 la primera constitución jamás promulgada en Alemania. Del mismo modo, el presidente de los Estados Unidos John Fitzgerald Kennedy ofreció un discurso en dicho hemiciclo en el 1963. En la Asamblea general, se debatían y votaban las resoluciones propuestas por cada comité en un debate abierto, siguiendo la estructura parlamentaria. Del mismo modo que al presidente Kennedy, pero 62 años más tarde, a Carlos y a Ana se les fue otorgada la oportunidad de ofrecer en la Asamblea un discurso en contra de la resolución de otra comisión que ellos encontraron más débiles, o que simplemente no solucionaban los problemas que debían tratar. Aunque no todo ha sido trabajar. Han podido disfrutar de experiencias muy enriquecedoras, como una visita al Banco Europeo Central, institución de gran relevancia en el contexto internacional. También, han podido conocer la ciudad, adentrarse en la cultura germana y disfrutar de las increíbles vistas a 205 metros de altura de la famosa Main Tower.