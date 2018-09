Más de 600.000 euros para diseñar el plan local de intervención para Bazán

Más de 600.000 euros recibirá el Ayuntamiento de San Fernando para redactar el Plan Local de Intervención que diseñará las actuaciones necesarias que se realizarán en la barriada Bazán, como Zona con Necesidades de Transformación Social. Ayer la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, y la alcaldesa, Patricia Cavada, firmaban el protocolo con el que se pone en marcha esta iniciativa que servirá para la inclusión de una barriada cuyos índices muestran el riesgo de exclusión social que sufre.

"La delimitación de zona desfavorecida tiene que ver con dos factores: con trabajar ya cuando existe la exclusión y con la prevención porque se observan situaciones que empiezan a ser un problema y terminan siendo una gran dificultad para las familias. En la barriada Bazán se observan estos dos elementos, personas en exclusión y otras que en el caso de no intervenir pueden complicarse, sobre todo por cuestiones de empleo o vivienda", explicaba la consejera. La regidora aportaba algunos de esos indicadores que hacen de Bazán una barriada que necesita esa apuesta por la inclusión: tiene, con una población de 9.000 personas, unos índices de paro del 32%; el 27% de los vecinos no cuenta con estudios; y las viviendas en mal estado son un 0,03%. "No es uno de los lugares que más problemas tiene pero sí necesita una intevención", defendió Cavada sobre un barrio que nació hace 60 años, en el que, advierte, hay sectores de la población a los que afectó la crisis que aún no han salido de ella y por tanto están en riesgo de exclusión social. El paro, la población inmigrante, la prestación de servicios públicos educativos y sanitarios y la existencia de problemas de seguridad y convivencia son algunas de las cuestiones que han servido, según la Consejería, para seleccionar las zonas para su transformación social, en total en Andalucía 99; 18 en la provincia de Cádiz por las "dificultades añadidas que ha sufrido durante la crisis", en palabras de Sánchez Rubio.

Empleo, vivienda, y salud y educación serán los tres grandes programas vinculados a esta estrategia, que debe diseñar el Ayuntamiento con la subvención de 600.000 euros que recibe para ello y para el refuerzo del personal de los servicios sociales comunitarios para la zona de intervención. "Debemos plantear un plan de acción en temas de igualdad, mujer, sociales y laborales con la implicación del movimiento vecinal, los agentes económicos y sociales y las entidades sin ánimo de lucro", comentó Patricia Cavada, sobre la importancia de la participación en esta iniciativa. De hecho, una parte del presupuesto previsto para este año por la Junta, 37,2 millones de euros, irá destinado a una convocatoria de ayudas para entidades privadas sin ánimo de lucro (que estén dentro del plan local) que se encargarán del desarrollo de acciones. En concreto para ellas irán más de 9,3 millones. La convocatoria, de concurrencia competitiva, saldrá pronto, avanzó la responsable de Políticas Sociales del Gobierno andaluz.

Desde el Ayuntamiento, informó la regidora, se trabaja ya en la memoria que servirá para concurrir a los programas de rehabilitación de vivienda privada, que para Bazán, catalogada como zona desfavorecida, alcanzará el 100% de las actuaciones.

Evitar la ejecución de desalojos por impagos de alquileres o hipotecas, incrementar la empleabilidad con especial atención a las mujeres, favorecer el comercio local, impulsar la economía social y solidaria, incrementar los equipamientos deportivos, culturales y sociales son los objetivos de las medidas que se podrán en marcha. Desde el gobierno municipal en ese sentido se recuerda la reforma de la plaza central del barrio que se acomete para convertirla en un espacio de convivencia, con mejoras en la pista deportiva aledaña, y la rehabilitación del antiguo economato como centro cívico y sede de la asociación de vecinos, "un espacio de convivencia y un lugar para la participación ciudadana".