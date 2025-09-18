La Escuela Municipal de Danza de San Fernando abrirá el nuevo curso el próximo 1 de octubre

La Escuela Municipal de Danza de San Fernando iniciará el próximo 1 de octubre el nuevo curso académico 2025/2026. Para ello, ya se ha abierto el plazo de matriculación, que permanecerá disponible hasta el 26 de septiembre y que podrá formalizarse a través del Registro Electrónico del Ayuntamiento de San Fernando. Si al cierre de este plazo quedasen plazas vacantes, el periodo se prorrogará hasta completar el aforo máximo establecido para cada disciplina.

La oferta educativa incluye Iniciación a la Danza para niños de 5 a 7 años, Danza Española (Escuela Bolera, Danza Estilizada y Flamenco) a partir de los 7 años, y Flamenco desde los 14 años en distintos niveles. Asimismo, se impartirán talleres específicos como Fit Gipsy Dance y Escuela Bolera. Cada grupo tendrá un máximo de 15 alumnos, con prioridad para quienes hayan estado matriculados en el curso anterior.

Las tasas municipales se mantienen con un precio de 36,30 euros de matrícula por curso académico y 29,45 euros mensuales por asignatura, aplicándose bonificaciones para familias numerosas.

El nuevo curso se desarrollará ya en la sede de la calle Pintor Hernández Homedes, en la zona de Constitución, un espacio adaptado y modernizado por el Ayuntamiento que ofrece amplias salas, pasillos y zonas al aire libre. Este traslado -obligado a causa del mal estado de las dependencias del antiguo colegio Manuel Roldán- supone, en palabras del gobierno municipal, "un hito en la oferta cultural y educativa de la ciudad, ya que garantiza un entorno más cómodo y con mayores posibilidades de crecimiento".

Para el abono de la matriculación se deberán dirigir a la Delegación Municipal de Educación en la que se le facilitara una carta de pago que deberá presentar en una de las entidades bancarias colaboradoras con el Ayuntamiento para su pago correspondiente.

Para el Ayuntamiento el nuevo edificio inaugurado hace unos meses "supone un paso importante en la consolidación de la Escuela Municipal de Danza, un centro con larga trayectoria que ahora cuenta con un equipamiento moderno y adecuado, lo que abrirá muchas más oportunidades formativas y de crecimiento para todos los que forman parte de este proyecto".

35 años de historia

San Fernando -señala el Ayuntamiento isleño- "es uno de los pocos municipios que puede presumir de contar con una Escuela Municipal de Danza, una institución con 35 años de historia". Creada por el Ayuntamiento en 1990 para dar respuesta a la creciente demanda de formación en esta disciplina, la escuela se ha consolidado como un referente cultural y educativo, punto de partida de agrupaciones aficionadas, cantera de futuros profesionales y espacio clave para la difusión de las tradiciones locales.

Su vocación principal es acercar la danza desde edades tempranas, despertando talentos y aptitudes que pueden proyectarse hacia estudios reglados y titulaciones superiores. En la actualidad reúne a 80 alumnos, aunque las nuevas instalaciones permiten mirar al futuro con expectativas de crecimiento.

La Escuela se ha convertido en un espacio de formación artística, cantera de futuros profesionales y foco de difusión cultural, que además contribuye al desarrollo personal y creativo del alumnado y enriquece la vida cultural de la ciudad.