Un ensayo de 24 horas para batir en San Fernando el Guinness de corte de jamón

El cortador de jamón isleño Antonio González continúa avanzando con la misma ilusión de siempre para hacer realidad el reto que se fijó allá por enero de 2025: quitarle de las manos al valenciano Noe Bonillo el récord Guinness de mayor tiempo cortando jamón. Para ello, este valiente tendrá que superar los tres días cortando jamón de manera ininterrumpida. Casi nada. Antonio lo tiene muy claro: “la marca se va a batir y el récord se va a quedar en San Fernando”.

Diversas complicaciones logísticas obligaron al aspirante a retrasar un poco los tiempos previstos, ya que inicialmente sus planes pasaban por emprender este récord a finales del pasado año. Pero lejos de desanimarse por los contratiempos, el cortador retoma ahora los preparativos de su particular odisea jamonera con fuerzas renovadas.

Detrás quedan ensayos de seis y doce horas superados con éxito, al que pronto se le sumará otro de 24 horas en la galería comercial de Bahía Sur. Esta nueva prueba de fuego tendrá lugar el próximo sábado 25 de abril, comenzando sobre las tres de la tarde y prolongándose hasta la misma hora del domingo 26 de abril.

Afortunadamente, para esta hazaña, el aspirante acaba de cerrar un acuerdo de patrocinio con la firma Beher, que le aportará los jamones tanto de este ensayo de 24 horas como del reto definitivo de 72 horas.

El adjunto a la dirección de esta empresa, Juli Ferrer, ha echado las cuentas y sus cálculos pasan por que el cortador termine en torno a 14 patas de jamón durante el próximo ensayo de un día y que deje en los huesos otras 42 tras concluir los más de tres días que deberían asegurarle el Guinness.

La entrada de esta firma, que cuenta con una treintena de locales entre España y Portugal y que recientemente inauguró uno en Bahía Sur, ha supuesto un gran punto de inflexión para este reto. De hecho, el próximo ensayo se realizará en el ámbito de este establecimiento.

Por otro lado, el cortador isleño continúa contando con el apoyo del Ayuntamiento de San Fernando, la Asociación Isleña de Hostelería y Turismo (Asihtur) y el centro comercial Bahía Sur.

Esta semana, el aspirante ha mantenido nuevas reuniones de trabajo y espera pronto dar una fecha definitiva para el corte con el que intentará batir el Guinness de mayor tiempo cortando jamón. Ahora los planes pasan por fijar la fecha para el próximo mes de septiembre.

Mientras tanto, el cortador isleño continúa preparándose a conciencia para este desafío, cuyas exigencias físicas y mentales rozan lo extremo.

De esta manera, además de cortar jamón a diario, este amo del cuchillo jamonero sigue un estricto entrenamiento físico y también está apoyado por un psicólogo. Y esas son sólo algunas de las patas de un equipo de profesionales de distintos campos que le acompaña en este camino hacia el récord.

Pero, sin duda, lo mejor de este ilusionante récord es su carácter solidario, ya que también servirá para recaudar fondos para la planta de oncología del hospital Puerta del Mar. Si el récord se queda en La Isla, bien. Y si, además, sirve para ayudar, mejor.