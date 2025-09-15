Emotivo reencuentro de la promoción del 79 en el colegio La Salle de San Fernando

Reencuentro de la promoción del 79 en el colegio La Salle de San Fernando

Antiguos alumnos del colegio La Salle en San Fernando pertenecientes a la promoción de 1979 volvieron a reencuentrarse en las dependencias de este centro educativo isleño en la jornada del pasado sábado 13, en la que compartieron una jornada de convivencia y muchos recuerdos.

Los asistentes, concretamente, pertenecían a la clase de 8ºA en el año en el que dejaron el centro.

En total, asistieron 30 de estos antiguos alumnos, que comenzaron la jornada como una toma de contacto en el salón de actos, donde Rafael Domínguez Gálvez, alumo de la citada promoción y asociado, proyectó un montaje sobre la historia de los Hermanos de las Escuelas Cristianas en España.

Reencuentro de la promoción del 79 en el colegio La Salle de San Fernando

Seguidamente, pasaron a la capilla del centro, donde se celebró la eucaristía, que estuvo oficiada por el padre Alfonso Gutiérrez Estudillo, también antiguo alumno. Las intenciones fueron para aquellos compañeros y profesores que ya no están entre nosotros. También se entonaron cánticos de la época escolar y, para finalizar, se cantó el Himno del Colegio: Tremolando.

Antes de girar visita a las instalaciones, tanto de San Cristóbal como de Real, se hizo un emotivo homenaje al profesorado, especialmente a Antonio Montiel y María Luisa.

Para terminar, se sirvió un almuerzo en un céntrico local.

A su finalizacion se dieron gracias emotivas al profesorado, a los hermanos de la época, al director actual del centro, Jose Antonio Ferrera, y a la Asociación de Antiguos Alumnos en la persona de su presidente, Antonio Moreno.