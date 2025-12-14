Emotiva despedida de seis profesionales del centro de salud Rodríguez Arias por su jubilación
Recibieron un cariñoso homenaje de manos de sus compañeros, que reconocieron su larga trayectoria en la atención primaria
Se trata de los médicos Romualdo Roncero Romero, Vidal Barchilón Cohen, Carmen Cerezo Castañeda, de los enfermeros José López Muñoz y Matilde Corchado Domínguez y de la administrativa Ana García Hita
La plantilla del centro de salud Rodríguez Arias, en San Fernando, se reunió este sábado para brindar una emotiva y cariñosa despedida a los seis compañeros de trabajo que se han jubilado en los ultimos meses, a los que brindó un sencillo homenaje. Se trata de los médicos Romualdo Roncero Romero, Vidal Barchilón Cohen, Carmen Cerezo Castañeda, así como a los enfermeros José López Muñoz y Matilde Corchado Domínguez y la administrativa Ana García Hita.
El encuentro, que se celebró con un almuerzo en un restaurante de San Fernando, fue también un reconocimiento a la trayectoria de estos profesionales sanitarios dedicados durante décadas a la atención primaria y, por ende, también muy conocidos en San Fernando. De hecho, su recorrido por este centro de salud se recordó cariñosamente con una proyección de fotografías.
A este homenaje, en el que a los seis jubilados se les hizo entrega de distintos presentes, acudieron también junto al personal del centro, familiares y algunos compañeros ya jubilados o que anteriormente pasaron también por el centro.
