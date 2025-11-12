Elecciones en el comedor El Pan Nuestro en San Fernando: la asamblea se ha convocado para el 11 de diciembre

La asociación benéfica El Pan Nuestro, responsable de gestionar el comedor social emplazado en el polígono de Fadricas, ha convocado una asamblea general extraordinaria para el próximo 11 de diciembre con el fin de elegir a su nueva junta directiva.

La asamblea se celebrará a partir de las 18.00 horas (18.30 en segunda convocatoria) en la sede de la entidad, en la calle Polvorines, 24.

El procedimiento para la elección de la nueva directiva dará comienzo con la constitución de la mesa electoral, con el nombramiento de su presidente y de su secretario. Posteriormente, se elaborará el listado de los presentes (con DNI) y se presentarán las candidaturas para proceder a la correspondiente votación. Tras el recuento de votos se proclarmará la candidatura elegida.