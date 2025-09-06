Educación ambiental y deporte para poner en valor el Parque Natural en San Fernando

Más de medio centenar de personas participaron en la jornada medioambiental organizada por el Club Balonmano San Fernando, que se desarrolló en el espacio natural comprendido entre el centro comercial Bahía Sur y los Polvorines de Fadricas. La iniciativa, que contó con la colaboración de Hidralia, Bahía Sur, el Ayuntamiento de San Fernando y Viamed, concluyó con la recogida de más de 30 bolsas de basura de gran capacidad, retirando residuos que suponían un impacto negativo en el ecosistema.

La actividad combinó la acción directa de limpieza con la concienciación de los jóvenes deportistas del club, quienes recibieron previamente una charla sobre la importancia de preservar el entorno natural de la Bahía de Cádiz, un espacio de gran valor ecológico y singularidad paisajística.

Durante la jornada, los participantes recogieron de forma manual los residuos, que fueron posteriormente clasificados para su reciclaje, además de documentar los trabajos realizados. La acción puso de relieve no solo el compromiso con el cuidado del medio ambiente, sino también la importancia de integrar la educación ambiental en la práctica deportiva.

El Club Balonmano San Fernando ha destacado la satisfacción por la implicación de sus jugadores, familias y colaboradores, que con su participación demostraron que el deporte puede ser también un motor de responsabilidad social y sostenibilidad.

Con este proyecto, la ciudad de San Fernando refuerza su compromiso con el medio ambiente y con la puesta en valor de la Bahía de Cádiz, un entorno único cuya conservación requiere del esfuerzo conjunto de instituciones, entidades y ciudadanía.