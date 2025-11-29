Este domingo, zambomba flamenca en la plaza de la Pastora de San Fernando
Organizada por la hermandad de la Misericordia, la cita colabora también con la campaña de Navidad de Cáritas parroquial
La plaza de la Pastora acogerá este domingo 30 de noviembre una de las primeras zambombas navideñas que se celebrarán durante las próximas semanas. La cita llega de la mano de la hermandad de la Misericordia y dará comienzo a las 13.00 horas.
Están previstas las actuaciones de los grupos Navidad Castillana (14.30 horas) y Consentío (16.30 horas) y se degustarán productos navideños. También habrá paella y berza a precios populares.
La cita festiva, además, se aprovechará para recoger alimentos para la campaña de Navidad que lleva a cabo el grupo de Cáritas parroquial de la Pastora.
La hermandad del Jueves Santo isleño lleva ya varios años celebrando esta entrañable cita navideña en la plaza de la Pastora con fines solidarios.
