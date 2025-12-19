Detenido el empresario de San Fernando Manuel García Gallardo, relacionado hace años con el caso Quality Food

La Policía Nacional ha detenido este viernes 19 de diciembre al empresario de San Fernando Manuel García Gallardo, quien hace años estuviera ligado al escándalo Quality Food. Según ha podido confirmar Diario de Cádiz, la Policía también habría realizado registros en unas oficinas del polígono Fadricas y en su vivienda. Por el momento se desconocen las causas de su detención ya que el caso se encuentra bajo secreto de sumario.