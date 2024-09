"La detención de Karim es una buena noticia", afirma la familia del Guardia Civil de San Fernando asesinado en Barbate

San Fernando/La familia de Miguel Ángel González Gómez, el guardia civil de San Fernando asesinado junto a otro compañero -David Pérez Carracedo- en la noche del pasado 9 de febrero tras ser embestido por una narcolancha mientras estaba de servicio en el recinto portuario de Barbate, ha sido informada a primera hora de la mañana de la detención de Karim, al que se considera responsable directo de la muerte de ambos agentes.

"Hemos recibido una buena noticia", ha afirmado Mayca Gómez, tía del agente isleño fallecido. La familia sabía de la investigación que se estaba llevando a cabo para dar con el principal sospechoso, que se había refugiado en Marruecos pero, aún así, la detención ha sido toda una sorpresa que ha venido a aportar algo de "alivio" al inmenso dolor que ha dejado una tragedia que ha conmmocionado a todo el país y ha puesto el foco en la desigual lucha de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado contra el narco que opera en las costas gaditanas.

"La detención alivia porque ya han pasado casi 8 meses y cada vez veíamos más lejos que se pudiera hacer justicia, porque el principal sospechoso no estaba en España. Pasaban los días y no había novedades, no había ninguna detención", ha afirmado la tía del guardia civil de San Fernando al referir lo duro que ha sido para la familia los últimos meses. Ahora están a la espera de que Karim pase a disposición judicial. Por el momento, afirman, no conocen las circunstancias de la detención.

"Esperamos que se pueda hacer justicia", ha declarado.