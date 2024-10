Los detallistas piden al Ayuntamiento de San Fernando que no renuncie al rincón gastronómico del Mercado Central

San Fernando/La pasada semana la alcaldesa de la ciudad, Patricia Cavada, reconocía que el gobierno local había dado marcha atrás en la idea de dotar de un espacio gastronómico al Mercado Central, un uso que venía contemplado en el proyecto de la segunda fase de las obras de remodelación de este equipamiento. Una fase cuya ejecución permanece pendiente desde hace años, los mismos que lleva tapando unos muros de pladur la zona que espera su reforma.

La regidora explicaba que el motivo de no apostar por este rincón gourmet era la ausencia de inversores dispuestos a hacerlo realidad y adelantaba que ahora los planes para esta segunda fase pasaban por la eliminación de los tabiques de pladur para abrir los huecos de las fachadas hacia la calle Hermanos Laulhé. En este espacio se ubicarían nuevos puestos y se desarrollarían diversas actividades puntuales. Cavada indicaba que esta fórmula no cerraba las puertas a la hostelería, si bien esta estaría presente de manera individual, es decir si algún hostelero se interesa de forma particular, y no como una propuesta conjunta desarrollada por un único operador, que es lo habitual en el caso de los espacios gastronómicos de las plazas de abastos.

Ahora son los detallistas del Mercado Central los que han valorado los cambios anunciados sobre el proyecto inicial de la segunda fase. El presidente de este gremio, Raúl Serván, aclara que los detallistas ven esta apertura a la calle Hermanos Laulhé como una solución provisional e insisten al Ayuntamiento en que no abandone la idea de dotar a la plaza de un espacio gastronómico y no cese en la búsqueda de inversores dispuestos a hacerlo realidad. “Nosotros ya propusimos la opción de abrirnos a la calle Hermanos Laulhé, pero siempre como algo temporal mientras no veía la luz el esperado espacio gastronómico. Seguimos manteniendo que un rincón gourmet sería un necesario elemento dinamizador para nuestro mercado y por eso no entendemos que el Ayuntamiento tire ahora la toalla. Pedimos al equipo de gobierno que recapacite y cumpla con lo previsto en el proyecto inicial”, afirma Serván.

Imagen del pasillo con los muros de pladur que tapan el espacio en el que se desarrolará la segunda fase. / Antonio Zambonino

Asignaturas pendientes

Por otro lado, el representante de este colectivo subraya el malestar de los detallistas ante el extenso listado de actuaciones comprometidas que permanecen pendientes, incluidas en la segunda fase en su mayor parte. “Van pasado concejales por el cargo y seguimos igual. Estamos a finales de octubre y no sabemos nada nuevo de los aires acondicionados que iban a instalarse, primero en verano y luego a lo largo de este mes. Tampoco sabemos nada nuevo las barajas automatizadas que restan de la segunda fase. Ni siquiera han cumplido con demandas más sencillas, como vinilar algunas barajas para decorar y hacer más agradable el mercado”, indica Serván.

De esta forma, el presidente de los detallistas adelanta que este colectivo no acudirá a ninguna reunión que convoque el Ayuntamiento hasta que vea algún avance de las acciones pendientes en el Mercado Central.