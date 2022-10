Denuncian el colapso de la Oficina de Atención al Ciudadano en el Ayuntamiento de San Fernando

El colapso de la Oficina de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de San Fernando, donde se concentra la mayor parte de las gestiones cotidianas que tienen que resolverse en el Consistorio, ha llevado a una funcionaria a denunciar a través de un correo electrónico remitido a los grupos políticos y a todo el personal municipal la situación "límite" en la que se encuentra el servicio. Un problema que se ha hecho especialmente patente en los últimos días y que a su vez repercute directamente en los ciudadanos: largas colas y tiempos de espera, gestiones que no pueden llevar a cabo, isleños que a primeras horas de la mañana mandan a casa de vuelta porque no van poder ser atendidos, etc...

"¿No se os mueve algo al pasar por delante de las ciudadanas y ciudadanos que día a día están haciendo cola esperando horas y horas para ser atendidas?, ¿podéis imaginar como es trabajar aquí en estas circunstancias?, ¿cuánto va a durar esto?, ¿cuánto tiempo creéis que puede sostenerse esta situación? Solo quería que supierais que el personal de la Oficina de Atención a la Ciudadanía está al límite", expone esta trabajadora municipal en el correo electrónico.

La concejala del PP de San Fernando María del Carmen Roa se ha hecho eco de esta denuncia para denunciar el "nivel tercermundista" de la administración en el Ayuntamiento de San Fernando y responsabiliza directamente al gobierno municipal de Patricia Cavada por no tomar medidas para frenar el creciente déficit de personal, que a la postre es el que lleva a esta situación.

"Hoy, a los ciudadanos que llegaban a las 10.45 horas para hacer gestiones ya se les estaba diciendo que no podían ser atendidos", ha afirmado la edil popular al referirse al "absoluto caos" en el que se ha convertido la Oficina de Atención al Ciudadano. "Se les manda a casa porque no se pueden realizar los trámites".

Los escasos avances en la puesta en marcha de la administración electrónica que se han dado en el Ayuntamiento, y que impiden realizar los trámites más comunes a través de la página web municipal, no ayudan tampoco.

Roa ha recordado que el equipo de gobierno no ha ejecutado las Ofertas de Empleo Público de los ejercicios de 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021, a lo que en gran medida se debe esta situación que afecta de manera generalizada a todos los servicios municipales pero que en este caso -donde se concentran las gestiones más cotidianas- se hace más evidente.

El déficit de personal, de hecho, fue una de las cuestiones que protagonizó el debate del último pleno y, de manera generalizada, ha sido objeto de las críticas de todos los sindicatos representados en la plantilla del Ayuntamiento.

De hecho, en el pleno, el propio delegado de Presidencia, Conrado Rodríguez, se vio obligado a reconocer que "tenían que pisar el acelerador" y que era "una de las cuestiones que tenían pendientes".

Por su parte, Roa ha acusado al ejecutivo de no echar mano a las herramientas e instrumentos que se facilitan desde la Junta de Andalucía para reforzar la plantilla municipal y solventar este problema y ha lamentado que "haga oídos sordos" a todos, a los grupos de la oposición y también a los propios funcionarios.