Denuncian la avería del ascensor de la estación de tren del centro de San Fernando desde hace más de dos meses

San Fernando/La concejala del Partido Popular (PP) de San Fernando, Malu del Río, ha encabezado este jueves una concentración en la Estación Centro de la ciudad para denunciar la situación a la que se enfrentan a diario las personas con movilidad reducida debido a la falta de accesibilidad. El ascensor de la estación lleva más de dos meses sin funcionar, impidiendo que muchos usuarios en silla de ruedas puedan utilizar con normalidad el servicio ferroviario, relata el partido, que ha informado de dicha movilización a través de un comunicado.

Ante esta situación, el PP ha pedido al Ayuntamiento de San Fernando, que intervenga y presione al Gobierno central para resolver este problema.

Uno de los casos más destacados es el de Sara Sierra, una vecina de 30 años con discapacidad motora que se vio atrapada en el andén de la estación de San Fernando-Centro al no poder utilizar el ascensor. Tras más de dos horas de espera y soluciones poco prácticas ofrecidas por Renfe, Sara y su madre, Loli, finalmente pudieron regresar a casa. "No había carteles ni avisos, y la única solución fue dar vueltas en tren por la Bahía hasta encontrar una estación accesible", lamentó. "No es aceptable que una persona en silla de ruedas tenga que vivir una odisea solo por intentar volver a su casa", añadió la concejala Malu del Río.

La situación no es aislada. Otras usuarias como EncarnI García han pasado por experiencias similares. "Es injusto -dijo- porque somos personas como cualquiera pero no podemos movernos como cualquier persona".

Por su parte Carmen Marrugal, presidenta de la Asociación Isleña por una Ciudad Adaptada (AICA), reclamó una intervención urgente por parte de las autoridades. "La accesibilidad no es un lujo, es un derecho, y no podemos seguir permitiendo que nuestros vecinos sufran estas situaciones", afirmó Marrugal, exigiendo una solución que garantice la igualdad de condiciones para todos los usuarios del transporte público en San Fernando.

Desde el PP se ha hecho un llamamiento directo al gobierno municipal, instando a la alcaldesa Patricia Cavada a utilizar su influencia política para exigir una solución inmediata a este problema. "Pedimos que la alcaldesa Cavada se ponga del lado de los vecinos de San Fernando y presione a sus compañeros de partido en Madrid, porque los problemas de accesibilidad en nuestras dos estaciones, San Fernando-Centro y Bahía Sur, son constantes. No podemos permitir que sigan sucediendo casos como el de Sara", declaró Del Río.

Los populares consideran que el Ayuntamiento de San Fernando tiene la responsabilidad de actuar en defensa de los derechos de las personas con discapacidad y de garantizar un transporte público digno para todos. "Es imprescindible que la alcaldesa, como representantes de todos los ciudadanos, presione al Ministerio de Transportes para que resuelva de una vez los problemas de accesibilidad en San Fernando. Este tipo de situaciones no pueden repetirse", concluyó la concejala.