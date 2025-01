Una década velando desde San Fernando por la cocina de siempre

San Fernando/La Cofradía Gastronómica de los Esteros cumple diez años dedicada a velar por la cocina de toda la vida, la de nuestras madres y abuelas, y a poner en valor los espacios y productos que hacen única a la gastronomía de nuestra tierra, principalmente las salinas y esteros y sus pescados. “Aunque tampoco hay que olvidar las huertas, ya que las nuevas generaciones desconocen la gran tradición que hubo en San Fernando de ellas”, así lo explica el presidente de este colectivo, Pepe Oneto.

El divulgador gastronómico echa la vista atrás y recuerda como empezó todo hace una década, poco después de que él regresara a San Fernando tras una etapa en la localidad jiennense de Alcalá la Real. “Siempre he estado vinculado a la gastronomía. He formado parte del cuerpo de Dirección de Cocina de la Junta de Andalucía y he dado clases en la Escuela de la Sagrada Familia. Cuando volvimos a La Isla, tal y como era deseo de mi mujer, nos fuimos reuniendo un grupo de amigos a los que nos apasionaba el buen comer. Además, eramos conscientes que desde el asociacionismo podíamos hacer mucho por reivindicar nuestra gastronomía. En ese sentido podemos aprender mucho mirando al Norte, donde las sociedades como la nuestra son muy habituales”, detalla Oneto.

Una de las actividades del Día Mundial del Bienmesabe. / Antonio Zambonino

Mucho ha llovido desde aquella primera reunión fundacional, que tuvo lugar en el bar La Mar de Fresquita de la calle Luis de Milena, de hace diez años. Actualmente, la Cofradía Gastronómica de los Esteros cuenta con 63 cofrades, estando entre sus filas personas tan populares como Antonio Montiel, Paco Melero, Alfonso García o Juani de La Isla.

Además, este colectivo ha despertado el interés y conseguido la colaboración de entidades como el Centro Tecnológico de Acuicultura de Andalucía (Ctqua), la Asociación de Empresas de Acuicultura Marina de Andalucía (Asema), la Asociación Isleña de Hostelería y Turismo (Asihtur) y la Asociación de Comerciantes, Hosteleros e Industrias de San Fernando (Acosafe).

Por otro lado, durante su historia esta asociación se ha hermanado con otras similares del país, como la Cofradía del Queso de Cantabria, la Cofradía del Dornillo de Valdepeñas, la Cofradía Gastronómica de Baena, la Cofradía de la Anchoa de Santoña o la Cofradía del Colesterol Bueno de Asturias.

Anne Hidalgo fue distinguida por este colectivo en 2019. / D.C.

Actividades de referencia

Durante esta década la Cofradía Gastronómica de los Esteros ha logrado desarrollar una serie de actividades cuyo éxito les ha hecho asentarse en el calendario de eventos anuales de San Fernando. La primera de ellas es el Día Mundial del Bienmesabe, que suele celebrarse cada mes de noviembre con el objetivo de poner en valor este manjar, de indiscutible origen isleño.

Otra cita ineludible de esta asociación es la Jornada del Despesque de Estero, que tiene lugar durante el último trimestre del año, dependiendo de las mareas, y que incluye un despesque en una salina de San Fernando.

Por su parte, el verano es la estación para la Noche Dorada de los Esteros, un evento itinerante que ya ha tenido como escenario al Chiringuito Antonio de la Playa de Camposoto, al Centro de Recepción de Visitantes del Parque Natural, al Club Náutico Puente de Hierro y a Yeyo celebraciones.

“Estos eventos van mucho más allá de las degustaciones y el carácter festivo. También tienen un marcado fin divulgativo gracias a charlas y conferencias que les complementan”, indica Oneto.

El pasado mes de agosto Alex O’Dogherty fue designado cofrade de honor. / D.C.

Ilustres cofrades

Por otro lado, este colectivo ha distinguido durante esta década como cofrades de honor al autor carnavalesco Antonio Martín, al chef José Andrés, al cómico y actor Alex O’Dogherty, al cardiólogo José Revuelta Soba, a la cantante María Jiménez y a la alcaldesa de París, Anne Hidalgo.

Entre los hitos de la cofradía también se encuentran un acto de homenaje al Buque Escuela Juan Sebastián de Elcano, que en 2023 reunió a numerosas autoridades civiles y militares y que contó con un vídeo de la ministra de Defensa, Margarita Robles.