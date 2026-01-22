CSIF afea a PP y a AxSí en San Fernando que arremetan por partidismo contra los acuerdos sindicales adoptados en la mesa de negociación

CSIF, sindicato mayoritario en el Ayuntamiento de San Fernando, ha advertido de los perjuicios que sufre la plantilla municipal "ante el uso partidista que se está haciendo de ciertas reivindicaciones y denuncias de otras centrales sindicales con menor representación".

Por ello, CSIF ha pedido a la oposición que "unan sus esfuerzos para apoyar las medidas reales, legales y eficaces para beneficiar a todo el personal municipal, como la carrera profesional, la valoración de puestos de trabajo, los premios a la jubilación, el teletrabajo, y al mismo tiempo, reclama que mantengan a los trabajadores al margen de cuestiones políticas y dejen de poner en duda su profesionalidad e imparcialidad".

Al mismo tiempo, CSIF recuerda que su sección sindical "siempre está dispuesta a reunirse y escuchar al resto de partidos que conforman la Corporación, para que, al menos estén al tanto de cuáles son los detalles de las mejoras que parten de la Mesa Negociación".

Por ello, CSIF no entiende que el concejal de AxSí leyera recientemente en el pleno un discurso acusando de “jugada miserable” una propuesta que se había aprobado en la Mesa de Negociación contando con la mayoría de la parte social, con el apoyo de la mayor parte de los trabajadores municipales y sus representantes legítimos.

"Y ahora toca escuchar al Partido Popular y al mismo AxSí poniendo en duda tanto la legitimidad de la Jefatura de la Policía Local para organizar los servicios, como la imparcialidad de toda la cadena de mandos del cuerpo que participaron en el procedimiento cuestionado, a los que parece que se pretende atribuir hechos que rozan el carácter delictivo, todo ello evidentemente sin escuchar ni a estos trabajadores ni a sus representantes", lamentan desde CSIF.

"Si por el contrario, hubieran querido escuchar se les habría trasladado que la organización de las unidades es una competencia exclusiva de la Escala Técnica de la Policía Local según recoge expresamente la Ley de Policías Locales de Andalucía, así como que se da la circunstancia extraordinaria que, pese a ello, por primera vez en la historia de la Policía Local de San Fernando, el intendente-jefe quiso escuchar a los representantes sindicales (a todos y no sólo a algunos) llegando a un acuerdo con estos, tras varias reuniones para implantar un sistema transparente que dejara atrás cualquier arbitrariedad", explica el sindicato.

"El procedimiento instrumentalizado se diseñó para que, mediante la valoración de diferentes conceptos en la que toman parte la completa escala de mandos, se facilitara al policía la posibilidad de participar en la elección de las funciones que desarrollará durante los próximos dos años, lo que venía siendo una demanda histórica del colectivo", insiste en un comunicado. "El problema surge cuando algunos de estos trabajadores, al ver que el resultado final no les favorecía, se parapetan bajo las siglas de un sindicato minoritario y dejan de estar de acuerdo, queriendo hacer ver a la ciudadanía que todos los compañeros que han participado en el procedimiento se han concertado a modo de aquelarre para discriminarlos por su acción sindical", señalan desde la sección sindical de CSIF. A fin de cuentas, "pretenden modificar las reglas del juego hasta obtener el resultado deseado no es lo más justo ni lo más coherente para la totalidad de la plantilla", finalizan.

"No se trata de un procedimiento de provisión de puestos, como interesadamente se quiere hacer ver (entre otras cosas porque en el Ayuntamiento de San Fernando sólo hay un puesto definido para la Policía Local), y nada influye en la carrera profesional del trabajador, no se modifican retribuciones… En definitiva, no se puede pretender pasar como decisiones políticas lo que no son más que actos de autoorganización del cuerpo de la Policía Local, promovidos por quien tiene la competencia técnica y funcional para hacerlo, donde los sindicatos no tenemos nada que decir".

Con todo ello, CSIF espera que los partidos que forman parte de la Corporación "tengan un discurso sensato que, en vez de tratar de dividir a la plantilla, sirva para mejorar sus condiciones laborales y los servicios públicos que desempeñan a diario".