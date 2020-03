Podemos denuncia que las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio siguen sin recibir los equipos de protección individual (EPI) homologados. Tampoco se ha limitado el servicio a usuarios imprescindibles. Por eso, pide al gobierno local más dureza con la empresa por incumplir sistemáticamente con la seguridad de las empleadas.

La portavoz de la formación morada, Ana Rojas, insiste en que no se puede consentir que las empleadas sigan trabajando sin protección tras dos semanas de estado de alarma y que el equipo de gobierno debe hacer cumplir el protocolo de seguridad a la empresa. "Es cierto que han bajado los servicios, pero porque 100 de los 400 usuarios han pedido que se les suspenda, no porque se aplique el servicio imprescindible, algo que aún no ha sucedido y que las trabajadoras reclaman. Trabajadoras que siguen con su labor diaria a pesar de estas dificultades", explica Rojas.

La falta de EPIs también es otro de los inconvenientes que encuentran, pues solo han recibido una mascarilla individual no homologada. Aún no les han proporcionado ni guantes ni batas de un solo uso, aclara la concejala de Podemos, "cuando ahora es el material que más se necesita tanto para protegerse ellas mismas como a los usuarios".

Otra reclamación de las trabajadoras es la creación de un protocolo de actuación y de servicios durante la epidemia que explique a usuarios y familiares cómo actuar durante esta situación. Piden, según la formación, unas guías en papel dirigidas a los usuarios y sus familias, en forma de díptico o decálogo con instrucciones concisas y claras. La idea es que recojan cómo organizar las compras para evitar las salidas delas viviendas más allá de lo estrictamente necesario, los protocolos de limpieza y desinfección para la prevención de contagios por parte de los propios usuarios y familiares o la limitación de las propias visitas familiares.

"Es importante la colaboración entre usuarios, familiares y trabajadoras para rebajar los riesgos lo máximo posible y que se pueda seguir atendiendo a estas personas", defiende Ana Rojas.