La consejera de Salud asegura que la lista de espera en atención primaria es de 3,1 días de media

La consejera de Salud y Consumo, Catalina García, ha asegurado este martes durante su visita al hospital de San Carlos, en San Fernando, que el tiempo de espera para poder ser atendido en atención primaria se sitúa en la actualidad en 3,1 días aunque el objetivo del Gobierno andaluz -ha insistido- es rebajarlo hasta las 48 horas.

Eso sí, la responsable de la Junta de Andalucía en materia sanitaria ha reconocido en todo caso que "hay lugares complicados en los que cuesta llegar a esa media", lo que achaca principalmente al déficit de profesionales sanitarios.

"Este año se han jubilado 698 profesionales, el año que viene se jubilan 787. Y de aquí al 2032 se jubilarán en torno a 6.800 profesionales, de los que 2.917 son médicos especialistas en atención primaria, médicos de familia", ha apuntado al recriminar al Ministerio de Sanidad su "mala planificación".

"Nosotros, desde la Junta, hemos puesto encima de la mesa todas las plazas que tenemos, hemos pedido más unidades docentes -para poder seguir ampliando nuestra capacidad docente- y lo que le pedimos al Ministerio es la acreditación de todas esas plazas que tenemos pedidas, que se modifiquen los criterios de las unidades docentes para que sean más ágiles y más permisivas. Y que se haga una oferta extraordinaria de plazas de MIR, que tendría que ser de mil plazas anuales durante 4 años para poder solventar, no el problema de hoy, sino el de todos esos médicos que se nos van a jubilar de aquí al año 2032 en Andalucía y en todo el sistema nacional de salud", ha insistido la consejera al instar al Ministerio a que "mueva ficha" ya que se trata de un problema que afecta al ámbito de sus competencias.

Desde la Junta, ha reiterado, se han tomado ya medidas para intentar atajar este problema. "Por primera vez somos la comunidad autónoma que más plazas MIR oferta. Desde 2018 hasta ahora se han aumentado en un 33,9%", ha precisado Catalina García, que ha apuntado también a la continuidad asistencial de los médicos de familia "para que puedan liberar su cupo asistencial o el de otros compañeros que estén de baja" y a la consulta de acogida, que se ha implantado en 857 centros de salud de Andalucía "con más de un millón de consultas".

"Queda mucho trabajo por hacer pero ese trabajo es de todos. Y una parte importante de este problema es del Ministerio, que tiene que coger este toro por los cuernos y adoptar medidas urgentes y extraordinarias", ha afirmado la consejera al recordar que desde la Junta de Andalucía se ha pedido también al Gobierno de España la convocatoria de un consejo interterritorial "presencial y urgente" para tratar todos estos problemas.

"La sanidad ha mejorado en estos últimos 4 años"

Ante la movilización convocada para el próximo día 26 de noviembre por Marea Blanca en defensa de la sanidad pública, la consejera, Catalina García, ha apelado al diálogo y ha asegurado que la situación "ha mejorado en estos últimos 4 años en Andalucía" a pesar del impacto que ha causado en el sistema sanitario por la pandemia, "que parece que ya se nos quiere olvidar", ha apostillado.

En ese sentido, ha asegurado que las listas de espera de quirófanos se han conseguido reducir en un 5%, lo que suponen unos 90 días de espera menos. "Antes una persona esperaba 208 días de media para operarse. Ahora son 118", ha subrayado.

La consejera de Salud ha afirmado también que el número de profesionales sanitarios se ha aumentado en más de 30.000 trabajadores y que se ha conseguido estabilizar al 67% de la plantilla del sistema sanitario.

"Hemos negociado dos acuerdos de mesa sectorial para mejorar las condiciones laborales de nuestros profesionales. Hoy nuestros profesionales cobran un 34% más en la hora de guardia, un 11% por noches y festivos. Se ha puesto en marcha la carrera profesional, que era un compromiso incumplido del PSOE desde el año 2006, para todas esas categorías que no tenían carrera profesional... Nuestras enfermeras han pasado de ser las terceras peor pagadas de España a ser las terceras mejor pagadas. Y los contratos ya no son de un día, de una semana o de 15 días. Son contratos estables que no están por debajo de 6 meses siempre que no estemos cubriendo una eventualidad", ha insistido la consejera ante la manifestación del próximo 26 de noviembre. "Necesitamos más cosas pero siempre hay que ver el antes y el ahora".