Conrado Rodríguez, uno de los puntales fundamentales del gobierno de Cavada, renuncia a su acta de concejal en el Ayuntamiento de San Fernando

San Fernando/“Llega el momento en el que me apetece, quiero y necesito afrontar otros retos de carácter profesional. Lo llevo pensando y compartiendo con la alcaldesa desde hace un tiempo. Cuando uno quiere dar ese paso es muy complejo buscar el momento, porque en lo público nunca se acaban los proyectos y siempre hay y habrá mucho que hacer. Pero parece que el momento actual es el propicio. Desde el punto de vista económico el Ayuntamiento de San Fernando es la envidia de todos los ayuntamientos del entorno, con deuda cero, un presupuesto ya aprobado con la mayor cifra de inversión de la historia y con los proyectos comprometidos todos encauzados y con una senda de financiación que les permitirá ser una realidad muy próximamente. En materia de empleo tenemos los mejores datos desde 2007 y en la industria naval avanzamos con una Navantia que si le va bien a san Fernado le va bien. Tengo que agradecerle a la alcaldesa haberme dado la oportunidad de haberme dejado aportar mi granito de arena en esta etapa de mi vida y que me lo haya puesto fácil cuando he necesitado afrontar estos nuevos retos profesionales", así explicaba Conrado Rodríguez su decisión de entregar su acta de concejal y cerrar, al menos de momento, su capítulo en la política activa.

Una noticia que ha sorprendido a muchos y que el propio Rodríguez daba en una comparecencia en la que la que ha estado acompañado por la alcaldesa, Patricia Cavada, y el portavoz del gobierno local, Fernando López Gil. En la sala de prensa también han estado presentes el resto de concejales socialistas, que han querido mostrar su apoyo al concejal saliente y número 3 de este gobierno. Muchos de los presentes no pudieron contener la emoción a la hora de despedir a su compañero. De esta manera, Cavada dice adiós al que siempre ha sido uno de sus hombres fuertes y de confianza en sus sucesivos equipos de gobierno. No en vano, Rodríguez actualmente estaba al frente del Área de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de San Fernando.

El todavía edil, economista de profesión, detalla que se incorporará de forma inmediata a su puesto de trabajo, del que ahora está en excedencia, tras el pleno ordinario del próximo 31 de enero, y que desde allí afrontará sus nuevos retos profesionales. “Son retos que necesito tener en esta etapa de mi vida y que no hubiese podido emprender desde el Ayuntamiento. No iba a quitarle tiempo a la gestión municipal por cuestiones personales. Era el momento y son las formas de hacerlo. Ha sido una decisión compartida”, recalca Rodríguez.

Cavada ha adelantado que el acta de concejal que ahora queda libre será ocupada por Jesús López, que ostentaba el puesto 14 en la última lista electoral del PSOE isleño. La alcaldesa indica que en los próximos días el equipo de gobierno procederá a los pertinentes reajustes, pero indica que los cambios serán mínimos y que el grueso de las concejalías que gestionaba Rodríguez se repartirán entre María Gómez y el concejal entrante.

Un pilar fundamental

“Es una rueda de prensa que no me gustaría tener que dar y una noticia que me entristece en lo personal y dura en lo profesional. Han sido muchos años, es la personal con la que más tiempo he compartido en este Ayuntamiento. Los dos empezamos en este mundo de la política de la mano de Fernando (López Gil). Fue mi número 2 y ha sido parte del éxito de conseguir el gobierno de la ciudad y un pilar fundamental en cuanto al apoyo, la ayuda, la reflexión las soluciones. Conrado ha sido clave en el proyecto de transformación de la ciudad que ha ido creciendo y adaptándose a las necesidades de la ciudad. Durante estos años no ha podido dedicar más horas y tiempo a la ciudad y a hacerla avanzar”, indica Cavada.

La alcaldesa ha destacado la impronta que deja Rodríguez y el papel desempeñado por éste durante la última década en proyectos tales como la rehabilitación del Ayuntamiento, le reforma de la plaza del rey, la transformación de la playa de Camposoto, la apertura del Museo Camarón, la apertura de Janer o la situación de la empresa pública Hemsa. “Durante los próximos años tendremos que seguir agradeciéndole a él que se hagan realidad proyectos como los estadios de fútbol y atletismo, el proyecto de La Magdalena o Casa Lazaga. La mejor manera de agradecerle este trabajo es apoyándole en la decisión que ha tomado y desearle que sea feliz en esta nueva etapa”, señala la regidora.

Agradecimientos

Rodríguez ha aprocvechado su comparecencia para agreceder a los que han estado presentes en el día a día de esta etapa. “Es un día de agradecimientos. Toca agradecer a los empleados y empleadas municipales, a los que este gobierno, y yo por la parte que me ha tocado, hemos exigido muchísimo muchísimo, ya que entendíamos que, en gran parte, de su trabajo dependía la mejora de la prestación de los servicios públicos. También tengo que agradecer el trato que me han dado el personal implicado en la gestión de los servicios públicos municipales, los representantes sindicales, las entidades y colectivos locales y a los ciudadanos y ciudadanas con los que me he reunido estos años y a cuyos problemas hemos intentado dar solución, así como los medios de comunicación, que hoy están presentes en la rueda de prensa más complicada de mi carrera política”, indica el edil.

El concejal saliente también ha dedicado cariñosas palabras a sus compañeros de gobierno, ya que la totalidad de ediles socialistas le ha acompañado en esta comparecencia. “Gracias a los que están ahora y a los que han estado”, recalca.

En cualquier caso la primera mención especial, ha sido para el portavoz del gobierno local: Fernando López Gil. “A Nando le debo el poder haber estado aquí. El haber tenido la mejor etapa de mi vida. Cuando yo no tenía nada que ver con la política, hará unos 15 años, el me llamó para colaborar y me propuso formar parte de unas listas. Y también me ha transmitido valores importantes como la búsqueda continua de la excelencia y el inconformismo. El pensar que no siempre lo hacemos lo suficientemente bien y que siempre se pueden hacer las cosas mejor”, explica Rodríguez.

El todavía concejal también ha agradecido a la alcaldesa la confianza que en todo momento ha depositado en su persona. “Siempre me ha mostrado una confianza plena y total y se lo agradeceré toda la vida. Me ha dado la oportunidad de afrontar una etapa de compromiso político y de retos para cambiar el modelo de ciudad. De ella he aprendido valores como la capacidad de liderazgo y de trabajo y, sobre todo, el valor de la palabra dada. Ella siempre ha dicho que si no teníamos compromiso con la palabra dada no teníamos nada”, indica el edil, que ha cerrado el turno de agradecimiento a sus amigos, familiares y pareja.