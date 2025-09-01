Celebrado el concurso de minigrupos de Carnaval del Bodegón Andalucía con homenaje a El Leti

Concurso de minigrupos de Carnaval del Bodegón de Andalucía. Un momento del homenaje a El Leti, en San Fernando.

La agrupación 'Por y para Cádiz' se ha alzado con el primer premio del V Concurso de Minigrupos de Carnaval que organiza el Bodegón Andalucía y que, en esta edición, ha estado dedicado a la memoria de El Leti, José María Pardal Lorite.

En el concurso han participado un total de 10 minigrupos, de los que 4 llegaron a la final. El segundo premio fue para los chiclaneros de 'Los piriñacas' y tanto el tercero como el cuarto galardón se quedaron en La Isla para, respectivamente, 'Los tercios de Cádiz' y 'Los antilógicos'.

Durante la final se rindió homenaje a la figura de El Leti en un emotivo acto que estuvo arropado por sus familiares y que condujo el propietario del bodegón, Alfonso García. También estuvo presente la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada.

José Rodríguez Ramos, que fue conocido especialmente por el apodo de Maspapas y que falleció en 2011, será la figura homenajeada en la próxima edición de este concurso de minigrupos. Sus actuaciones más populares fueron de la mano de chirigotas de Juan Rivero como 'Los pollitos mi compare' , 'Los naranjitos', 'Mickie Jackson y los biterkai'.