El concierto de Judeline, protagonista musical de los actos del 24 de Septiembre en San Fernando

San Fernando/Judeline será la protagonista musical de los actos del 24 de Septiembre que San Fernando celebrará a partir del próximo viernes para conmemorar un nuevo aniversario de Las Cortes de 1810.

La artista nacida en jerez, consolidada como una de las grandes promesas del panorama musical español, ofrecerá un concierto este sábado 21 en el auditorio del parque Almirante Laulhé. El acceso será libre y el directo dará comienzo a las 22.00 horas.

La actuación se incluye en la programación de actos preparada por el Ayuntamiento de San Fernando para conmemorar la fiesta local del 24 de Septiembre y coincidirá además con la celebración de la Feria Gastronómica de la Bahía (Feria de la Tapa) que se desarrollará también en el recinto del Parque desde el viernes hasta el martes. Ambas propuestas, de esta forma, se complementarán en una de las jornadas más intensas de la programación.

Judeline es el nombre que recibe el proyecto musical de la artista Lara Fernández (Jerez, 2003), que desde los 17 años vive en Madrid, donde visitó todas las jams sessions y estudios de grabación que se le pusieron al toque. Con su tándem de productores Tuiste y Mayo publicó en 2022 un aplaudido primer EP De la luz. Desde entonces, la artista ha recibido distintos reconocimientos, tal y como recoge en su página web. Es la Up Next España de agosto de 2023 en Apple Music, forma parte del programa DSCVR Artists To Watch de Vevo y es la primera artista española en aparecer en la serie Spotify Singles, versionando a Shakira, Alejandro Sanz y a Yahritza y su Esencia. Marcas como Adidas o Corte Inglés la han hecho anfitriona de sus campañas y ha protagonizado el video Un tren de navidad de Vogue España.

Su carrera continúa con temas como Canijo y 2+1. En este 2024 ha sido la artista invitada en los conciertos en Europa de la gira Que bueno volver a verte Tour de J Balvin. Además ha lanzado nuevos sencillos como Mangata e INRI y ha participado en el álbum del cantante español Dellafuente Torii Yama, en la canción Romero Santo.