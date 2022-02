Simbólica concentración contra los derribos en La Casería: "Ya no se puede hacer nada"

Afectados por el derribo de las casetas de La Casería que la Demarcación de Costas en Andalucía-Atlántico va a ejecutar a partir del próximo martes y vecinos del barrio se han reunido a las tres de la tarde de este domingo en torno a estas construcciones que desde hace décadas se levantan en la playa en una concentración que ha sido más simbólica que de protesta y que ha tenido por objeto mostrar, una vez más, su rechazo a las ya inevitables demoliciones que se temen desde hace año y medio. "Ya no se puede hacer nada", ha afirmado en el que durante los últimos meses ha ejercido de portavoz de los afectados, José María Domínguez.

En la convocatoria, en la que han estado presentes varios concejales del Ayuntamiento de San Fernando encabezados por la delegada de Desarrollo Urbano, Claudia Márquez, ha quedado patente también la incertidumbre de los pescadores que todavía ejercen su actividad en la zona ante el comienzo de los derribos en tan solo dos días sin que todavía tengan asegurada su reubicación en unos módulos prefabricados prometidos por el gobierno municipal.

Desde el Ayuntamiento, Márquez ha tranquilizado a los afectados, con los que ha conversado largo y tendido, y ha anunciado que el Ayuntamiento isleño ya dispone de una parcela exclusivamente municipal y sin servidumbres, destinada a equipamiento, en la que se van a poder instalar de manera provisional los nuevos módulos prefabricados para los pescadores tradicionales, lo que permitirá que su actividad no se vea interrumpida.

Concretamente, la zona a la que se planea trasladar a los pescadores se ubica en las proximidades de las torres de La Casería, entre la pista deportiva y el club náutico; un espacio que sin embargo despierta las reticencias de los afectados, que insisten en que no se trata de lo acordado con el Ayuntamiento isleño.

Aunque el Ayuntamiento insiste en que se trata de una solución temporal mientras se resuelven los trámites con Medio Ambiente y se consigue el informe preceptivo de Costas, los pescadores temen que esa situación de provisionalidad se prolongue en el tiempo e, incluso, que termine siendo algo para siempre.

El espacio escogido, alegan, "no es funcional" porque se encuentra en una zona muy alejada del mar, lo que dificulta la faena de los pescadores. Y advierten que se trata de una de las ubicaciones por las que el Ayuntamiento había mostrado una especial preferencia desde un principio pero que nunca convenció a los afectados.

Claudia Márquez, no obstante, ha insistido en el compromiso del Ayuntamiento isleño por esa ubicación definitiva que esté "más próxima al mar y a los barcos". Y ha subrayado que "de manera inmediata" se va a empezar a trabajar en la instalación de los contenedores prefabricados, que por otro lado los propios afectados tendrán que solicitar al Ayuntamiento este mismo lunes.

Mañana, de hecho, está previsto que se empiece a trabajar en la limpieza y adecentamiento de la zona escogida para a continuación -esta semana- instalar dichos contenedores a los que se trasladarán los pescadores.

La responsable de Desarrollo Urbano en el Ayuntamiento de San Fernando, a la que han acompañado los concejales Antonio Rojas, Ignacio Bermejo y Javier Rojas, ha lamentado también la inevitable ejecución de los derribos a partir del próximo martes. "Lo hemos intentado parar de todas las maneras posibles", ha afirmado al aludir también a la declaración de interés público para la zona "que ni Costas ni la Junta de Andalucía han contestado".

También se ha referido a las gestiones llevadas a cabo para asegurar la reubicación de los pescadores: "Hemos intentado también buscar una ubicación definitiva con unos módulos que dieran respuesta a esta actividad tradicional de pesca, que no solo es fundamental dentro de lo que es la cultura y la tradición de La Isla sino que es crucial para las familias que viven y se sustentan de ella. Por eso llevamos desde noviembre esperando a que se nos contesten y se busquen soluciones reales más allá de meras declaraciones. Y el Ayuntamiento no va a seguir esperando. Vamos a darle una localización en una zona de equipamiento exclusivamente municipal que no depende de ninguna otra administración para que tengan sus casetas y no tengan que interrumpir su actividad", ha afirmado.

Por otro lado, en respuesta a las declaraciones del delegado territorial de Desarrollo Sostenible, el Ayuntamiento ha precisado que solicitó una ampliación del plazo de 10 días que se le dio para aportar la documentación que se le requería por parte de la Junta de Andalucía dada la "ingente información" que se le demandaba para la colocación de los contenedores en la zona de servidumbre de protección. También ha insistido en que toda la documentación está ya en manos de la administración andaluza para su tramitación desde esta semana.