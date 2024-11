El Club de Halterofilia de San Fernando presume de cantera en el Campeonato de España sub-17

San Fernando/El pasado fin de semana se celebró en las instalaciones del Pabellón Polideportivo de Olías del Rey (Toledo) el Campeonato de España Sub-17 de Halterofilia, cita reservada para los jóvenes levantadores nacionales de hasta 17 años. Un total de 200 atletas (106 chicas y 94 chicos) acudieron a la cita provenientes de todas las comunidades españolas. En este tipo de competiciones, además de estar en juego las medallas propias del campeonato, el nivel de calidad de los participantes hace que muchos de ellos vayan buscando posteriormente marcas que le permitan participar en el Campeonato de España Junior o en Campeonatos Internacionales.

En esta ocasión, el Club de Halterofilia de San Fernando (CHSF) viajó a tierras toledanas con nueve atletas (5 chicas y 4 chicos). Las féminas del grupo fueron las siguientes: Raquel Domínguez Rodríguez, Deyanira Vega Belizón, Mónica Esparragosa Portero, Manuela Villalba Mancheño y África Domínguez Fernández. En cuanto a nuestros levantadores, nuestra delegación estuvo compuesta por los siguientes atletas: Juan Manuel Loaiza Brito, Aaron Vallejo Sires, Gonzalo Herrera Lapi y Francisco Lizana Roldán. En cuanto a la dirección técnica, se desplazó a la cita el dúo Victorian, a saber, Adolfo y Jorge.

A nivel autonómico, resaltar el hecho que Andalucía contó en la competición con un total de 30 levantadores (13 chicas y 17 chicos), lo que supone un 15% del total de los participantes en el evento, y que pone de manifiesto el sólido estado del que goza la halterofilia andaluza. En esta numerosa participación andaluza, destacar que el CHSF aportaba a la delegación los 9 levantadores reseñados con anterioridad, siendo el club a nivel autonómico que más representantes sumaba, poniendo una vez más de manifiesto que el futuro del club está asegurado.

En esta ocasión, eran Raquel (categoría –45 kilos) y Manuela (categoría -76 kilos) las encargadas de abrir la competición por parte del CHSF. Para esta cita, la competición estaba diseñada a dos tarimas, A y B, por lo que los levantamientos se sucedían uno tras otro, impidiendo al espectador pestañear si no quería perderse nada de lo que acaecía en las tarimas. De forma individual y a veces simultánea, Raquel y Manuela iban concatenando levantamientos, dejando claro que la lucha por las medallas era una opción muy real. A la postre, Raquel terminaría la competición con un total olímpico de 126 kilos (56 en arrancada y 70 en dos tiempos), consiguiendo una triple corona de plata. Mientras tanto, Manuela conseguía un total olímpico de 154 kilos (66 en arrancada y 88 en dos tiempos), consiguiendo la medalla de plata en arrancada y sendas medallas de oro en dos tiempos y total olímpico.

Posteriormente, el sistema de competición encuadraría en la misma tarima a Mónica (categoría -71 kilos) y África (categoría -81 kilos), aunque estuvieran en categorías distintas. Para Mónica, la benjamina del CHSF en la expedición y que aún cuenta con 14 años de edad, participar en este Campeonato era un premio al trabajo realizado durante el último año. Para África, era un modo de ahuyentar los fantasmas que se han cernido sobre ella en modo de lesiones durante el último año. Finalmente, Mónica terminaría la competición con 4 levantamientos válidos y un total olímpico de 115 kilos (50 en arrancada y 65 en dos tiempos), mientras que África hacía bueno el lema de "el que tuvo, retuvo", consiguiendo un total olímpico de 135 kilos (59 en arrancada y 76 en dos tiempos), kilos que le granjearon la triple corona de bronce.

Era turno de cerrar la tanda femenina, siendo Deyanira la encargada de ello. Nuestra levantadora, que de acuerdo a las marcas anuales partía en una octava posición en su categoría de -59 kilos, supo hacer de la adversidad virtud, y centró su competición en conseguir sumar el mayor número de kilos posibles para rascar metal en el total olímpico, único objetivo factible. Para ello, diseño una serie inmaculada en la modalidad de arrancada, con un mejor levantamiento de 63 kilos, y dos válidos en la modalidad de dos tiempos, obteniendo 74 kilos en esta modalidad. La calculadora no mentía, y los 137 kilos de su total olímpico le hacía subirse al tercer escalón del pódium, colgando una medalla de bronce que sabía a oro.

La tarde del sábado se reservaba para las primeras tandas masculinas, entre las que no se encontraban encuadrados ninguno de nuestros levantadores, debiendo esperar a la mañana del domingo para volver a ver a dos de nuestros atletas, que al igual que el día anterior, competían a la misma hora en distintas tarimas. Juan (categoría -61 kilos) y Aarón (categoría -67 kilos) afrontaban sus primeros levantamientos mientras que sus entrenadores se desdoblaban detrás de bambalinas para no perderse ninguno de los levantamientos. Para Juan, la competición terminaría con un sabor agridulce, ya que a pesar de superar en 8 kilos su registro anterior, no pudo tocar metal, finalizando con un total olímpico de 180 kilos (80 kilos en arrancada y 100 kilos en dos tiempos). Mientras, en la tarima vecina, Aaron hacía las delicias del público, realizando levantamientos de calidad para lograr un total olímpico de 250 kilos (120 en arrancada y 130 en dos tiempos), cuarto de tonelada que le aseguraban las tres medallas de oro.

Continuaba avanzando la mañana y le tocaba el turno a Gonzalo, encuadrado en la categoría de -81 kilos, Ver competir a este joven levantador es sinónimo de espectáculo, y como en anteriores ocasiones, no defraudó. Gonzalo, consiguió un total olímpico de 234 kilos (101 kilos en arrancada y 133 en dos tiempos), obteniendo una medalla de plata en la modalidad de dos tiempos, en una de las categorías más complicadas de la mañana.

Francisco sería el encargado de cerrar la participación del CHSF en la categoría de -73 kilos. Con semblante serio y concentrado, sabía que se encontraba en la categoría de la muerte, y que la lucha por los metales estaba complicada; aún así, supo hacer su competición, finalizando con un total olímpico de 211 kilos (94 en arrancada y 117 en dos tiempos).

Premio para la comunidad andaluza en la categoría femenina del Campeonato Sub-17 de Halterofilia / CHSF

Andalucía, en lo más alto del podio

A nivel autonómico, cabe señalar que Andalucía obtuvo unos resultados superlativos, confirmando las buenas sensaciones conseguidas en el campeonato de España Sub-15, ya que terminó en lo más alto del pódium a nivel autonómico en ambas categorías, femenina y masculina. A nivel provincial, el Club Halterofilia Sanlúcar participó con dos representantes, Julia Pérez e Iván Márquez, trayendo tres medallas de oro a tierras sanluqueñas.

Una vez finalizada la competición, el presidente del CHSF, Adofo Victorian, aseveraba que "el haber podido clasificar a 9 atletas para un Campeonato de la entidad de un Sub-17 nacional, consiguiendo además un botín de 14 medallas, pone de manifiesto el potencial de nuestro club, y me permite afirmar sin temor a equivocarme, que el CHSF en la actualidad se ha convertido en un referente para todos esos clubes pequeños que quieren crecer a través de la cantera, fomentado una halterofilia accesible y practicable por todos los jóvenes de nuestro país".