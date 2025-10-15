El certamen literario San Juan de la Cruz cumple 35 ediciones: Irene Villa será la invitada de honor en la clausura este año

La periodista, escritora, psicóloga y conferenciante Irene Villa será la invitada de honor en la clausura del certamen literario San Juan de la Cruz, que acaba de convocar el colegio Liceo Sagrado Corazón y que cumple este año su 35ª edición.

Las bases de este certamen literario escolar, que ya es todo un clásico en San Fernando, se han dado a conocer este miércoles en un acto que se ha llevado a cabo en el propio centro educativo isleño, donde se ha presentado también el cartel que se encarga de anunciar la convocatoria, obra de Óscar Añino Sanjorge, docente del Liceo.

La concejala de Cultura, Pepa Pacheco, ha acompañado al director del colegio, el padre David María Alarcón, en este acto que ha conducido Rafael Ríos Delgado, también profesor del Liceo. A la puesta de largo del certamen han asistido igualmente los concejales Malu del Río (PP) y Lolo Picardo (AxSí).

El San Juan de la Cruz lleva ya 35 años acercando a los escolares la vida y obra del poeta místico que reformó la orden de los carmelitas junto a Santa Teresa de Jesús, espoleando la creatividad de los chavales ante el reto de una página en blanco y cuidando y haciendo valer las Humanidades en ese mundo cada vez más tecnológico que absorbe a los jóvenes. Y el reto en este 2025 sigue siendo el mismo. "Se dice pronto, pero son 35 años ilusión, 35 años de palabras, palabras tras palabras que han ido no solamente narrando, sino creando historia", ha apuntado el director del colegio, el padre David, al destacar la larga trayectoria de este certamen literario, que mantendrá su formato habitual.

Habrá así dos modalidades -prosa y poesía- y diferentes categorías en función de las edades de los participantes. El certamen está abierto a la participación de cualquier alumno que lo desee, desde 1º de ESO hasta 2º de Bachillerato, ciclos formativos e, incluso, para los centros de educación de adultos. El requisito indispensable es que los trabajos presentados deben versar sobre la vida u obra de San Juan de la Cruz, aunque no se admiten biografías. Aquí se trata de dar rienda suelta a la creatividad y, también, de echar un ojo a los libros que escribiera el patrón de los poetas.

Cartel anunciador del certamen literario San Juan de la Cruz, que convoca el Liceo Sagrado Corazón de San Fernando

En las bases del certamen se ha añadido además una advertencia este año: "Quedarán fuera del concurso aquellos textos en los que se detecte el uso de herramientas de inteligencia artificial (IA) para su redacción total o parcial".

La fecha límite de los trabajos será el próximo 2 de diciembre. Y el acto de clausura, que contará con Irene Villa como invitada y conferenciante de honor, se celebrará el viernes 12 de diciembre a las 20.00 horas en el claustro de la iglesia coventual del Carmen.

Las categorías serán las acostumbradas: la categoría A, para alumnos de 1º, 2º y 3º de ESO; la categoría B, para alumos de 4º de ESO, 1º y 2º de Bachillerato, Ciclos Formativos y Centro de Educación de Adultos; y la categoría C, reservada a los alumnos de Secundaria y Bachillerato de los cuatro centros de la Orden de los Carmelitas Descalzos (OCD) de España.

Y los premios serán los siguientes:

Categorías A y B, tanto para la modalidad de prosa como para la de poesía: primer premio, diploma y 120 euros; segundo premio, diploma y 60 euros; y accésit, diploma.

Categoría C, tanto para la modalidad de prosa como para la de poesía: primer premio, diploma y 60 euros; y accésit, diploma.

Premio de Honor. Se concederá el Premio de Honor San Juan de la Cruz a aquel trabajo que destaque por su originalidad, creatividad y valor literario. Estará dotado de placa y 250 euros.

Durante el acto de presentación del certamen literario, el Liceo ha querido también reconocer y dejar constancia del trabajo desarrollado durante 35 años por el profesor Jesús García Sánchez, que ha sido el alma mater del San Juan de la Cruz durante todos estos años.