Cavada postula el reconocimiento de Anne Hidalgo como Hija Predilecta de San Fernando

San Fernando/La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, ha aprovechado el discurso institucional del 24 de septiembre que ha pronunciado este martes en el Real Teatro de las Cortes para avanzar un nuevo reconocimiento hacia su homóloga parisina, Anne Hidalgo: el título de Hija Predilecta de la ciudad.

La regidora isleña ha deslizado la idea al final de la intervención que ha realizado tras hacerle entrega del Premio Cortes de la Real Isla de León a los Valores Constitucionales y a la Defensa de las Libertades Democráticas. "No te quepa duda, que llegará el día en que, tras afrontar los muchos retos que aun te quedan, estoy segura, por asumir, y con la misma emoción y orgullo que hoy, San Fernando te tendrá aquí de nuevo para entregarte el título de Hija Predilecta de la Ciudad", le ha dicho al darle las gracias por ser "una inspiración" y al referirse a ella como "una de las líderes mundiales más influyentes de este siglo" y "un dique de contención frente a los ataques de la ultraderecha".

"Nos sentimos profundamente orgullosos de tus orígenes isleños", ha manifestado Cavada, que ha asegurado que Anne Hidalgo ha dejado "una huella imborrable en la Historia" por su "valentía" para demostrar "que el cambio transformador no solo es posible sino también necesario".

Se refería la alcaldesa isleña a la "revolución de la proximidad" que ha puesto en práctica en la capital francesa con el concepto de la ciudad de los 15 minutos, que ha convertido en "una ciudad pensada para las personas, que reduzca al máximo los transportes contaminantes, con espacios urbanos amables que fomenten el encuentro, la convivencia, la sostenibilidad y que, en definitiva, profundice en el derecho a la ciudad".

"A través del urbanismo de proximidad, la alcaldesa de París ha propuesto un nuevo modelo en el que los ciudadanos tengan a su disposición todos los servicios esenciales a tan solo 15 minutos en bici o a pie de sus hogares. Un concepto que implica que los parisinos y parisinas pueden acceder a la educación, a sus lugares de trabajo, hospitales, centros de compra, de ocio o culturales en apenas un cuarto de hora sin necesidad de coger el coche", ha explicado Cavada al exponer los motivos por los que desde el Ayuntamiento de San Fernando se le había concedido el Premio Cortes de la Real Isla de León en un 24 de septiembre que miraba especialmente al urbanismo y a los desafíos de las ciudades en el siglo XXI.

"Las ciudades pensadas para la economía y para los coches producen aislamiento, soledad, desigualdad y conducen a la infelicidad", ha afirmado Cavada, que ha aludido en su discurso al concepto de 'ciudades felices' insipirándose en el aquel artículo de la Constitución de 1812, La Pepa, que proclamaba aquello de que "el objeto del Gobierno es la felicidad de la nación".

"No tiene sentido que cada día se mueva un coche para una sola persona para ir a trabajar a 50 kilómetros. No tiene sentido que para comprar un tornillo tenga que venir un barco o un avión desde China… El planeta no resiste más emisiones de CO2 y nos está pidiendo a gritos que cambiemos nuestro modelo de movilidad y de consumo de recursos. Tenemos que hacer un esfuerzo en este sentido para que las ciudades sean mucho más autosuficientes y resilientes. Esto significa que tenemos que cambiar la forma en que vivimos, la forma en que consumimos, nos movemos y cómo nos relacionamos".

Así, Cavada, tomando el ejemplo de Anne Hidalgo y de París, ha animado a "pasar a la acción y dar respuesta a esos problemas de hoy con soluciones innovadoras y valientes": "Ha llegado el momento de tomar las riendas de nuestro destino urbano y construir un futuro donde las ciudades vuelvan a pertenecer a sus habitantes", ha afirmado.