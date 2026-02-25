Cavada recibe a la alcaldesa de La Coruña en el Ayuntamiento de San Fernando

La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, ha mantenido un encuentro institucional en el Ayuntamiento con la alcaldesa de La Coruña, Inés Rey, con motivo de su visita a la provincia, coincidiendo con la Junta de Gobierno de la Federación Española de Municipios y Provincias y un encuentro por la celebración del 40 aniversario.

Las regidoras, que desempeñan responsabilidades en órganos de dirección del municipalismo —Inés Rey como vicepresidenta de la FEMP y Patricia Cavada como vicepresidenta de la FAMP—, comparten gestión en los que representan de forma conjunta los intereses y las reivindicaciones de los ayuntamientos. Ambas forman parte del Consejo Territorial de la FEMP, por lo que están en permanente contacto, además, como alcaldesas socialistas. Hace dos años, la alcaldesa isleña estuvo debatiendo en la ciudad gallega en un encuentro sobre gobiernos femeninos.

Así, compartieron experiencias y estrategias en ámbitos prioritarios como la vivienda, la movilidad, los servicios sociales y la mejora del espacio urbano, subrayando la importancia de consolidar alianzas entre ciudades desde la responsabilidad institucional, el diálogo y la cercanía con la ciudadanía.

El encuentro ha permitido además profundizar en cuestiones clave para el municipalismo, como el fortalecimiento del autogobierno local, la financiación municipal y la defensa del marco competencial de los ayuntamientos, frente a políticas contrarias a los servicios públicos, con el objetivo de garantizar herramientas suficientes para dar respuesta eficaz a las necesidades de la población.

Ambas alcaldesas han destacado la gestión transformadora que se impulsa en sus respectivas ciudades. Patricia Cavada ha puesto en valor las políticas en materia de vivienda pública que lidera Inés Rey en La Coruña, así como el refuerzo que están llevando a cabo de los servicios públicos y la relevancia del espacio urbano.

Por su parte, la alcaldesa gallega ha reconocido la apuesta de San Fernando por la transformación de ciudad dormitorio a una ciudad que lidera la creación de empleo y economía; la agenda urbana, la acción por la movilidad sostenible y la reducción de emisiones; así como el impulso del servicio de ayuda a domicilio. De este modo, ambas han coincidido en la importancia de compartir buenas prácticas y reforzar la cooperación entre gobiernos locales.

Por último, y aprovechando la visita de la alcaldesa coruñesa a San Fernando, ambas participarán en un encuentro titulado El Gobierno de las Mujeres, que se celebrará en la sede socialista de San Fernando con motivo del 8M. En este acto dialogarán sobre el liderazgo femenino en la política municipal y el papel de las mujeres al frente de los gobiernos locales.

“Compartimos el honor y también el reto de haber sido las primeras mujeres en alcanzar la Alcaldía de nuestras ciudades. Han tenido que pasar más de cuatro décadas de democracia para que una mujer estuviera al frente de nuestros municipios”, han señalado, reivindicando el avance en igualdad y el compromiso de seguir abriendo camino a nuevas generaciones de mujeres en la vida pública.