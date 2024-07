Cavada acusa a la Junta de impedir la retirada de fangos y piedras y la limpieza de la playa de Camposoto

Ni limpieza con medios mecánicos de la playa, ni la retirada de piedras, ni el reperfilado de arena para cubrir las zonas de fango, ni un aporte extraordinario de arenado. La mejora y mantenimiento de Camposoto no es posible, denuncia el gobierno de San Fernando, por la prohibición de la Junta de Andalucía. Más concretamente, de la dirección de Parque Natural Bahía de Cádiz. La alcaldesa, Patricia Cavada, se queja del cambio de criterio que impide realizar las labores de limpieza como en los últimos 20 años, sin un cambio normativo, por lo que exige al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, su mediación para solventar esta situación después de 9 meses de bloqueo. Ya ha presentado un recurso de alzada y avisan de que llevarán el problema a la Justicia si no se da solución.

Desde el equipo de gobierno, que en este tiempo ha intentado resolver el conflicto buscando el acuerdo y sin confrontaciones, se quiere aclarar las razones del estado actual de la playa de Camposoto. Se reacciona así además a las críticas en las redes sociales y de la ciudadanía por la falta de limpieza y por la presencia de fangos y numerosas piedras que consideran injustas ante las restricciones que la Junta le ha impuesto.

Durante 20 años, insiste el gobierno isleño, se ha realizado el mantenimiento diario de la playa en época estival de la misma manera. De hecho, la playa de Camposoto "ha podido mejorar mucho sus infraestructuras y calidad en los últimos años desde el máximo respeto medio ambiental", defiende la regidora, sin que haya habido ninguna confrontación con Parque Natural o la Junta de Andalucía. En concreto, apuntan a que desde el año 2004 hasta el año pasado han utilizado siempre los mismos métodos de limpieza, recogidos en los planes de explotación de playa aprobados por la propia Administración regional. Como establece la normativa, se ejecutaba una tarea mixta: trabajos con maquinaria para realizar una limpieza selectiva, remover la arena y activarla (como marca la normativa en vigor, abundan) y otra limpieza manual.

Pese a que "no se ha producido ningún cambio normativo que lo justifique, la Junta de Andalucía ha cambiado de manera unilateral su criterio este año impidiendo que se ejecute lo que con normalidad se ha venido haciendo año tras año", denuncia Patricia Cavada. Así, no permite la colocación en la zonas peatonales de las papeleras, que deben situarse al principios de los accesos desde la zona de aparcamiento. Tampoco deja usar recursos mecánicos para limpiar, ni retirar o agrupar las piedras, realizar aportes de arena para evitar el afloramiento de bolsas de fango o realizar un reperfilado del arenado, es decir mover la arena de las zonas acumuladas para eliminar desniveles y trasladarla a las superficies necesitadas. En definitiva, "todo lo que se ha venido haciendo en los últimos 20 años y que ahora, de repente, la Junta dice que no podemos hacer provocando quejas y malestar en la ciudadanía", señala. Eso provoca "serios problemas e incomodidades a las personas usuarias".

Un cambio de criterio de la dirección del Parque Natural

Desde el gobierno local achacan este cambio de criterio al nombramiento de una nueva dirección al frente del Parque Natural de la Bahía de Cádiz, que está aplicando "unos planteamientos absolutamente radicales y subjetivos a la hora de interpretar las mismas normas que siempre han regulado nuestra playa". Son, se quejan, "surrealistas o sin sustento técnico".

Entre las razones para estas restricciones, expone Cavada, están el avistamiento de dos parejas de chorlitejos entre mayo y junio en alguno de los 8 accesos en la zona vallada de dunas o que se considere que el sistema dunar no se circunscribe solo a la zona vallada y espacios adyacentes, sino a la playa en su totalidad "incluyendo la zona de arena mojada, donde sube y baja la marea". Son, a su juicio, "planteamientos muy radicales que no se amparan bajo ninguna normativa y que, por desgracia, si no encontramos una solución, terminarán en los tribunales".

Sin un cambio de normativa, se abunda desde el equipo de gobierno, se imponen limitaciones que nada tiene que ver con las acciones que durante 20 años se han ejecutado desde el propio Parque Natural, Costas o el Ayuntamiento. En este tiempo, recuerdan, se han llevado a cabo hasta cuatro aportes de arena. Este año, sin embargo, "en cuanto las máquinas de Costas comenzaron sus trabajos en la plaza para el acondicionamiento de la arena y la eliminación del fango, el Parque Natural paralizó y prohibió el desarrollo de estos trabajos", en concreto las tareas de reperfilado que los técnicos de la Demarcación estimaron que era suficiente para mejorar el estado de la playa.

“Lo más increíble es que la propia Junta de Andalucía ha denunciado en la Fiscalía a los técnicos y concejal de Playas del Ayuntamiento por hacer lo que la propia Junta de Andalucía había autorizado hacer en su plan de playas”, desvela Cavada.

Recurso de alzada presentado

El Ayuntamiento ha presentado un recurso de alzada ante la Consejería de Sosteniblidad, Medio Ambiente y Economía Azul para que modifique la resolución sobre el Plan de Explotación de Playas que estará vigente hasta 2027 para que se eliminen las restricciones de limpieza mecánica y la colocación de papeleras. En el escrito solicita que se suspenda la ejecución de la mencionada resolución por que pudiera causar graves perjuicios por motivos de salud pública e higiene para los usuarios de la playa.

En sus argumentos la Administración local esgrime que las labores de limpieza se han realizado en estos años conforme a lo que establece el Decreto 79/2004 de 24 de febrero que aprueba el Plan de Ordenación de Recursos Naturales y el Plan Rector de usos y Gestión del Parque Natural Bahía de Cádiz. Así recuerda que todas las aprobaciones de los planes de explotación de playas de 2004 a 2023 de la Junta habían permitido la aplicación de medios mecanizados y la instalación de la papeleras. Incluso, matiza, que en los últimos años se han delimitado zonas de limpieza mecanizada y se ha ido reduciendo de manera progresiva el número de papeleras, diferenciando zonas y los usos permitidos en cada una.

Nueve meses buscando soluciones

La alcaldesa explica que el Consistorio lleva nueve meses trabajando en la búsqueda de soluciones, para lo que se ha reunido en diferentes ocasiones con la dirección del Parque Natural, con miembros de la junta rectora del Parque Natural, con expertos de la Universidad de Cádiz, con técnicos de Medio Ambiente; y con el delegado territorial de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul de la Junta en Cádiz. También ha solicitado un encuentro con el consejero al que pide, también al presidente de la Junta, que "pongan cordura ante esta situación y que la playa de San Fernando tenga el mismo tratamiento que hemos tenido en los últimos 20 años conforme a la normativa vigente".

La dirigente socialista exige una solución inmediata a esta "absurda situación" y que se permita al Ayuntamiento colocar papeleras en la playa, aportes de arena y eliminación del fango, la limpieza mecanizada que garantice las condiciones de salubridad requeridas y la retirada de las piedras más molestas en la zona de baño. Unas cuestiones que, además, "exige la propia normativa andaluza aplicable a las playas".

La playa más sostenible de Cádiz

Camposoto, defiende el gobierno local, es "la playa más sostenible de la provincia". Lo avala, dice Cavada, el ser una playa sin construcciones ni edificios, con suministro de energía sostenible, con módulos de materiales de origen natural, con instalaciones de carácter desmontable, con una zona dunar altamente protegida con vallado perimetral, con un sistema de limpieza que se hace a mano por las zonas aledañas a la duna y con un programa de sensibilidad medio ambiental reconocido. El tratamiento "exquisito" que da a la playa desde el punto de vista medioambiental se reconoce con distinciones como la Bandera Azul, Q de Calidad y Ecoplayas.

Camposoto se trata de una "una joya natural compatible con el uso ciudadano y unos servicios de calidad". La inversión realizada para mejorarla se ha hecho de manera conjunta con otras administraciones: desde la Junta, a Costas, la Diputación y el propio Ayuntamiento. "Camposoto es y será la playa de la ciudadanía de San Fernando y el futuro debe permitir a nuestra playa seguir avanzando desde la máxima sensibilidad por la sostenibilidad ambiental, siempre de la mano de las tres administraciones como hasta ahora", finaliza.