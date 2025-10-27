Cavada se despide del coronel Francisco José Lorenzo, responsable de la Junta de Deportes de la Armada en San Fernando

La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, se despide del coronel Francisco José Lorenzo, responsable de la Junta de Deportes de la Armada en la localidad

La alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, ha mantenido un encuentro con Francisco José Lorenzo, coronel jefe de la Junta de Deportes de la Armada, con motivo de su despedida del cargo. Durante la reunión, ambos repasaron los años de colaboración que han estado marcados por un clima de entendimiento y cooperación constante.

La alcaldesa ha expresado su agradecimiento por los servicios prestados por el coronel Lorenzo, destacando la magnífica colaboración institucional y las actuaciones de mejora desarrolladas en los espacios deportivos de la Armada, pertenecientes al Ministerio de Defensa ubicados en la ciudad. Cavada ha subrayado que este trabajo conjunto ha contribuido a reforzar los lazos entre San Fernando y la Armada, favoreciendo el bienestar y la proyección de la ciudad.