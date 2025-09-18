Una cátedra universitaria para investigar desde San Fernando el impacto del cambio climático en los ecosistemas costeros

El Ayuntamiento de San Fernando ha sido escenario este jueves de la firma del convenio entre la Universidad de Cádiz (UCA) e Hidralia para poner en marcha una cátedra universitaria sobre ecosistemas costeros y cambio climático. El fin de este iniciativa pionera es impulsar desde San Fernando el conocimiento sobre la evolución climática y su impacto en los humedales y esteros.

Los encargados de rubricar este convenio han sido el rector de la Universidad de Cádiz, Casimiro Mantell, y el consejero delegado de Hidralia, Marcos Martín. Y todo ello bajo la atenta mirada de la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, que presidió el acto desde la mesa, y buena parte del consejo de administración de Hidralia, presente entre el público.

La partes implicadas en esta alianza coinciden en señalar como este convenio simboliza la importancia del compromiso institucional y ciudadano en la lucha contra el cambio climático y el papel que desempeña San Fernando como referente estratégico en la Bahía de Cádiz, donde conviven ecosistemas únicos como salinas, esteros y marismas, que son especialmente sensibles al calentamiento global. La vigencia de esta cátedra, adscrita a la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad de Cádiz e integrada en la red de cátedras de Hidralia, es de tres años.

Cavada ha valorado de forma muy positiva esta iniciativa. “La lucha contra el cambio climático es una prioridad para nuestro municipio y por eso tiene especial importancia que la firma de este acuerdo se haya rubricado en nuestro Ayuntamiento, como símbolo del compromiso firme de la ciudad con el futuro de nuestros ecosistemas costeros. Las soluciones siempre vienen de la innovación, la investigación y el conocimiento y quienes me acompañan en la mesa representan perfectamente esos tres elementos. El trabajo conjunto de esta cátedra permite el engranaje de las piezas”, señala la regidora.

Por su parte, Martín subraya que esta cátedra supone “una apuesta por la innovación, la investigación aplicada y la colaboración público-privada como claves para afrontar con éxito los grandes retos medioambientales presentes y futuros”. “Trabajamos para cuidar el agua y los entornos naturales que nos rodean y San Fernando cuenta unos espacios naturales únicos que son parte de la identidad cultural de la ciudad y claves para conservar la biodiversidad y ser más resilientes frente al calentamiento. Además, esta cátedra permitirá a la UCA tener presencia física en la ciudad a través de las oficinas de Hidralia”, detalla el consejero delegado.

Por último, Mantell ha tenido palabras de agradecimiento para el Ayuntamiento e Hidralia, y ha celebrado la firma de una cátedra “con una empresa preocupada por cuestiones medioambientales”. El responsable de la UCA también ha valorado recordado que “el mar es una prioridad para la Universidad" y ha valorado la labor del decano de la Facultad de Ciencias del Mar, Javier Benavente, que estará al frente de esta cátedra.

Líneas maestras

Entre las líneas maestras de la cátedra destacan la investigación y desarrollo en gestión sostenible de humedales costeros y esteros; el estudio del impacto de la evolución climática sobre los ecosistemas costeros; el diseño de programas de formación y capacitación en sostenibilidad; y la transferencia de conocimiento entre universidad, empresa y sociedad. Además, a través de ella se promoverán programas de formación y capacitación en sostenibilidad y actividades divulgativas abiertas a la sociedad.