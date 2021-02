Un cartel que "representa a todos" para anunciar la Semana Santa de San Fernando

Es de nuevo ese lunes, el primero de la Cuaresma que tradicionalmente pone el contador a cero en la calle con el vía crucis de las hermandades, que cada año empuja a La Isla a su encuentro con el Domingo de Ramos. Pero esta vez la espera de una nueva Semana Santa huérfana otra vez de procesiones por culpa del virus viene de antemano determinada por la frialdad que impone la pandemia. Nada de ensayos de las cuadrillas, de certámenes de bandas, de actos cofrades que llenan auditorios...

Pero a pesar de todo -o, mejor dicho, por encima de todo- es Cuaresma y hay una Semana Santa que asoma ya a la vuelta de la esquina. Y hay un cartel, que el Consejo de Hermandades y Cofradías ha querido editar para que ondee cual bandera de esperanza en medio de la crisis sanitaria y, sobre todo, para que recuerde que las hermandades -todas- están ahí. Como siempre.

La mano tendida del Cristo de la Oración en el Huerto -claramente identificable por los bordados de la túnica- sobre un claro fondo en el que se enumera una lista con todas las advocaciones de las hermandades de penitencia ilustra así un cartel distinto; una composición, que si no resulta especialmente original -ya hay pocas cosas que lo sean- desde luego sí queda muy lejos de los cánones ortodoxos del cartel 'oficial' para hablar de un año que tendrá una Semana Santa muy diferente.

Se trata de una obra de Manuel Franzón González que esta misma mañana han presentado Ayuntamiento de San Fernando y Consejo de Hermandades y Cofradías en un sencillo acto que ha tenido lugar en el Centro de Congresos, al que solo se ha convocado a la prensa y que apenas ha durado 10 minutos.

"Quería una obra sencilla, simple, que no fuera rebuscada pero que a la vez me permitiera dar un giro a lo que suele ser los carteles fotográficos convencionales a los que estamos habituados", ha explicado su autor al hablar de la obra. "Quería que fuera un cartel que no incluyera únicamente a una cofradía sino que de un modo u otro todas estuvieran presentes en el mismo".

"Es un cartel que nos representa a todos", ha afirmado durante el acto de presentación el arcipreste de San Fernando, Gonzalo Núñez del Castillo, al felicitar al autor del cartel. El sacerdote, que ha recordado a los cofrades fallecidos en estos meses de pandemia, ha animado también a vivir la Semana Santa que llega de manera íntima, "en un continuo diálogo con el Señor y la Virgen".

"Este cartel representa a la Semana Santa de San Fernando, la mejor porque es la nuestra, la de nuestra ciudad, la de nuestras raíces", ha manifestado también el presidente del Consejo de Hermandades, Manuel A. García López, que ha aludido también al "mensaje" que representa la mano tendida del Señor del Huerto y ha trasladado también su recuerdo y agradecimiento a las hermandades, "las artífices de todo". En este sentido, ha subrayado la labor social y asistencial que, más allá de los cultos, las cofradías llevan a cabo siempre y de un modo especial en la crisis del covid.

La alcaldesa, Patricia Cavada, ha cerrado el acto aludiendo también a la "responsabilidad y el compromiso mostrado por las hermandades" durante la pandemia y brindando un reconocimiento al esfuerzo desarrollado tanto desde el Consejo como de cada una de las hermandades. "Se convirtieron en un protagonista más. Todos sabemos y reconocemos la labor social de las hermandades y cofradías, de su capital humano, permanentemente atentos a las necesidades de aquellos más desfavorecidos. Y supieron ponerse manos a la obra para articular todo un mecanismos para, junto a los Servicios Sociales del Ayuntamiento y otros importantes entidades de San Fernando, ayudar y colaborar con las personas que más lo necesitaban".

Esta tarde, a las 20.30 horas, está previsto que se celebre también en el interior de la Iglesia Mayor el tradicional vía crucis de las hermandades, si bien será la primera vez en la que este acto penitencial no estará presidido por ninguna imagen titular sino por la reliquia del Lignum Crucis de la hermandad de la Vera Cruz.