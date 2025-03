El Carnaval de San Fernando continúa con el XX Concurso de Romanceros

San Fernando/La programación de Carnaval del Ayuntamiento continúa este martes con la celebración del XX Concurso de Romanceros de San Fernando, una cita que en los últimos años ha ido creciendo en participación y expectación, cosechando gran afluencia de público y convirtiéndose en una cita ineludible del Carnaval en la provincia.

Un total de 30 romanceros participarán hasta el jueves en este concurso, que se desarrollará desde las 19.00 horas en el Centro de Congresos Cortes de la Real Isla de León, con diez romanceros por jornada. La entrada es libre y gratuita hasta completar aforo en este espacio, un auditorio cerrado demandado por los participantes por su idoneidad para este certamen.

Así, conforme al orden establecido, el martes actuarán ‘Érase una vez el gaditano. Cap. I. La Prehistoria’, ‘Erpapi erprimer pimpi gaditano’, ‘Las Tres Etapas’, ‘Desde Oxford ha llegado el economista licenciado’, ‘Este año voy a salir’. ‘Sedas el Persa. Un romancero con mucha tela’, ‘Este muerto está muy vivo’, ‘Necesito a vox’, ‘En la carpa yo te espero’ y ‘Ni la Marvel supera a este personaje, Vagomán, un villano muy malage’.

El miércoles será el turno de ‘Vota balbox’, ‘Los patos del parque’, ‘Los pekadi capitale’, ‘Te puede pasar a ti’, ‘Quillo, todo el día dando la nota’, ‘Lo que el levante nos dejó’, ‘Se le está viendo el plumero a este buitre carroñero’, ‘Larga vida a la Reina’, ‘Johnny Gamba, el espía’ y ‘Las auténticas aventuras de Didpul’.

El jueves actuarán los romanceros ‘El rentista se la da de artista’, ‘Mi niño no ha hecho’, ‘La Isla de las Tentaciones’, ‘El Gordo y el Flaco siguen formando el Taco’, ‘Hilma Af Klimt de la calle Pasquín’, ‘La última profecía de Nostradamoi (versión extendida)’, ‘Migué el negacionista’, ‘Pepe el espía’, ‘A baba bia va a caer a baba bia va a caer to va apringá’ y, por último, ‘Y to por un bujero’.