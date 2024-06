El camino de baldosas amarillas que lleva a la ciencia: Entregados en San Fernando los premios del certamen Profesor Carlos López

Mónica García Alloza -catedrática de Fisiología en la UCA, responsable de un grupo de investigación que estudia la relación entre la diabetes mellitus y la enfermedad del Alzheimer y, en definitiva, científica de impresionante currículum académico- vino el jueves al Liceo Sagrado Corazón para hablar del camino de baldosas amarillas de la ciencia. Ese que conduce al Mago de Oz, como en el libro de Frank Baum o como en la película de Victor Fleming, que seguro que suena más.

Un camino que en su caso -contó- se inició cuando era una estudiante más de Farmacia en la Universidad de Navarra que llegó al laboratorio de la mano de una buena profesora que supo ver en ella esa vocación por la ciencia que empezaba a despertar. Y que la llevó hasta la mismísima Universidad de Harvard, donde estuvo trabajando cinco años con científicos de la talla de Brian J. Bacskai, para terminar finalmente en Cádiz, la ciudad en la que nació, investigando el Alzheimer.

La investigadora fue la invitada de honor en la clausura y entrega de premios del certamen científico Profesor Carlos López, que organiza este centro educativo de San Fernando. Así que le tocaba impartir una charla inspiradora que moviera esas incipientes vocaciones que empezaban a plasmarse en trabajos tan ingeniosos y divertidos como la Súperpapavolta, que por cierto se llevó el Premio de Honor del certamen.

Y ciertamente Mónica García Alloza habló a los alumnos con ese entusiasmo que desprende la gente apasionada por algo. En esta ocasión, claro está, por la ciencia. "Habéis hecho un trabajo extra y lo habéis hecho desinteresadamente... ¡Bienvenidos a la ciencia!", les dijo haciendo sonreír a los asistentes -padres, alumnos y profesores- que llenaron el claustro del colegio en este acto.

Porque la neurocientífica -que también abordó a grandes rasgos la cruda enfermedad que centra sus investigaciones, el Alzheimer- no ocultó que ese trabajo que exige de uno la ciencia, ese camino de baldosas amarillas, es duro, sacrificado y a menudo no entiende de horarios, pero también reconoció que "no hay nada más satisfactorio".

También les dio algunas recomendaciones: "La experiencia universitaria va a ser la primera oportunidad que vais a tener para estar en contacto directo con la ciencia y con la investigación real", dijo a los alumnos para animarles a "abrir sus mentes" y a dejarse llevar por la curiosidad, por cualquier cosa que les interese y les mueva.

El acto, que estuvo conducido por el profesor Enrique López, contó también con la presencia de la concejala de Educación, Pepa Pacheco, y del director del centro, el fraile carmelita Serafín Galindo, que se encargó de cerrar las intervenciones tras la animada entrega de premios.

Los premios

Por su originalidad, creatividad y valor científico, el jurado del certamen científico Profesor Carlos López concedió el mayor galardón -el Premio de Honor- al trabajo de investigación titulada Súperpapavolta, la búsqueda de la ampliación del voltaje, de Miguel Sánchez Fernández, Alejandro Villalá Galvín, Samuel Santamaría García y Daniel Aguilar Belizón, de 2º ESO del Liceo Sagrado Corazón.

Pero además, el certamen repartió los siguientes premios: