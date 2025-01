Cabalgata en San Fernando: Hoy llegan los Reyes Magos... Y mañana también

San Fernando/La adelantada tarde de Reyes Magos no ha escatimado en emociones e ilusiones. No era 5 de enero, eso es verdad. Pero a los niños y a las familias que han acaparado la primera fila de ese recorrido que han hecho Sus Majestades de Oriente desde Camposoto a la plaza del Rey no ha parecido importarles demasiado.

En La Isla, como en otras muchas localidades, el Ayuntamiento ha optado por adelantar la cabalgata para esquivar esa lluvia segura de la que tanto se ha hablado en estos días y que se espera para la jornada de este domingo. Así que, por primera vez en la historia, los Reyes Magos han llegado un día antes de lo previsto a la ciudad. Una escena insólita que, sin embargo, en la tarde de este sábado se ha repetido en muchas otras localidades.

Evidentemente, no es la primera vez que los Reyes tienen que lidiar con la lluvia, que ha tenido a la ciudad en vilo algún que otro 5 de enero. Casi siempre, sin embargo, se había conseguido sortear la cuestión del mal tiempo aunque fuera paraguas en mano. Solo hay constancia de un año en el que tuvo que suspenderse la cabalgata a causa de las intensas precipitaciones. Y de eso hace 29 años. Fue en 1996.

Cabalgata de los Reyes Magos por la calle Real de San Fernando / Germán Mesa

Melchor, Gaspar y Baltasar han arribado a San Fernando además de un modo bastante más discreto a lo que ha sido habitual en los últimos años: sin su entrada triunfal en helicóptero. Con los cambios, se ha tenido que prescindir de ese gran momento inicial de la jornada de la cabalgata, que sin embargo sí se mantendrá para este domingo.Es decir, como estaba previsto.Porque al final los Reyes han llegado hoy a San Fernando... Y mañana también, porque a las 11.00 horas de este 5 de enero estarán de nuevo en el estadio de Bahía Sur repartiendo ilusiones y a partir de las 12.30 en el Ayuntamiento, para recibir a todos los niños que quieran pasarse a saludarlos.

Así que a pesar del adelanto de la cabalgata, ese 5 de enero pasado por agua que se prevé para el domingo seguirá siendo la gran jornada de vísperas, a pesar de todo. Los Reyes, eso sí, tendrán que trabajar más que nunca, aunque eso desde luego no ha parecido importarles en la ilusionante tarde de este insólito 4 de enero. Melchor, Gaspar y Baltarsar han irradiado ilusión desde sus tronos y han contagiado su entusiasmo a los isleños.

La Cabalgata de los Reyes Magos ilusiona a San Fernando / D.C.

Una cabalgata multitudinaria

El caso es que los Reyes han llegado un día antes... Y San Fernando le ha dispensado la bienvenida que se merecían. Como siempre. La cabalgata ha vuelto a ser el evento que más gente arrastra a lo largo de todo el año en la ciudad. Miles de isleños se han dado cita en la calle mientras Sus Majestades de Oriente han saludado y han lanzado caramelos desde sus carrozas. Y todo, además, en apenas unas tres horas. La cabalgata ha hecho gala en todo momento de un ambiente de lo más festivo.

Una gran multitud ha arropado a los Reyes desde que han iniciado su camino pasadas las cinco de la tarde (casi media hora más tarde de lo previsto) en la avenida Constitución para seguir el recorrido que ha sido habitual en los últimos años en busca de la calle Real. El tramo final –hasta llegar a la plaza del Rey, donde ha concluido la cabalgata con la adoración de los Reyes, ya cerca de las nueve de la noche– ha sido una vez más el más concurrido.

Melchor tirando caramelos en San Fernando / Germán Mesa

En el hospital de San Carlos

La agenda de los Reyes, no obstante, arrancó por la mañana con la visita que realizaron al hospital de San Carlos tras desayunar con la alcaldesa, como es costumbre el día de la cabalgata. Posteriormente, los de Oriente se desplazaron a las cercanas instalaciones de Afanas, desde donde partió la ruta del llamado Autobús Real, a bordo del cual volvieron a recorrer todos los barrios de la ciudad, dejándose ver y saludando con entusiasmo desde el vehículo.

Lo del bus fue una cosa del Covid, por aquello de las restricciones sanitarias que impuso en su día la pandemia, pero al final ha terminado por incorporarse a la jornada porque, precisamente, permite que los Reyes Magos lleguen a todos esos rincones de La Isla adonde no alcanza la cabalgata. Y eso siempre se agradece.

Julia Medina, la Estrella de Oriente / Germán Mesa

Aunque lo del Autobús Real solo fue un anticipo de ese ambientazo que esperaba a la tarde con la cabalgata. Trece carrozas de temática infantil así como varios pasacalles y varias charangas han integrado la particular y alegre comitiva de los de Oriente y sus respectivos séquitos a su paso por la ciudad.

Se han repartido además más de siete toneladas de caramelos a lo largo del recorrido. Eso solo teniendo en cuenta las golosinas adquiridas por el Ayuntamiento para la cabalgata, a las que habría que sumar también las donaciones realizadas por algunas empresas y entidades y los caramelos que aportó cada Rey Mago y que se han lanzado al gentío desde las carrozas.

En esta Navidad, Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente han estado encarnadas por el empresario Antonio Jesús Sánchez (Melchor), el cantante Fran Ocaña (Gaspar) y por el enfermero y belenista José Manuel Coto Rodríguez (Baltasar). La cantante isleña Julia Medina fue la Estrella de Oriente, mientras que el empresario Francisco Javier Méndez se metió en la piel del Heraldo Real.