Banderas Andaluzas para lo mejor de San Fernando

Blanco y verde para conmemorar el 4 de Diciembre. El pasado jueves el Grupo Municipal AxSí celebró en la Venta de Vargas, por tercer año consecutivo, la entrega de Arbonaidas e insignias de la Bandera Andaluza con las que reconoce la labor y la trayectoria de diversos isleños, isleñas y colectivos locales en el marco de esta efemérides. Se trata de un acto ya asentado, que se ha ganado un sitio en el calendario de los andalucistas isleños y que viene abarrotando el patio de la Venta de Vargas edición.

La coordinadora local de la formación, Maite Lebrero, y el concejal andalucista Lolo Picardo dieron la bienvenida a un acto que fue conducido por Alejandra Rodríguez, responsable en materia de Solidaridad de la coordinadora local de AxSí. Los reconocimientos fueron entregados con la presencia sobre el escenario del portavoz de Grupo Municipal Andalucía por Sí, Fran Romero, al que fueron acompañando diversos miembros de la Coordinadora Local de AxSí. Tampoco faltó el Himno de Andalucía para dar la bienvenida a los presentes y para clausurar el acto.

De esta manera, en la categoría de Deportes se premió a la afición azulina, representada por Ramón Rodríguez Verdejo Monchi; en Solidaridad a la Asociación de Familiares y Enfermos de Parkinson Bahía de Cádiz, que abrió su nuevo centro esta misma semana; en Juventud a la realizadora Teresa Trasancos; en Cultura al escultor Antonio Mota; en Sector Empresarial a Diego Villalba y Alejandro Oneto, las mentes creativas de Puterful; en Medio Ambiente a la Asociación Salvemos al Chorlitejo Patinegro; en Educación al IES Sancti Petri y en Ciencia al investigador Francisco Miguel Cornejo, cuyo premio recogió su madre y se dirigió a los presentes a través de un vídeo, ya wue se encontraba en Argentina por motivos laborales. También recibió una distinción especial Makan Diarra, zapatero de Mali afincado en San Fernando.

Durante los agradecimientos se dedicaron sentidas palabras de recuerdo tanto al anterior presidente de Parkinson Bahía de Cádiz, Baldomero Guerrero, como para el andalucista Manuel Prado. “Si Manolo estuviese hoy aquí entregaría él el reconocimiento a la afición azulina”, aclaró Romero.

Este año varios de los premiados -como Teresa Trasancos, Monchi o Antonio Mota- lamentaron en sus discursos que muchos andaluces tengan que abandonar su tierra para buscar las oportunidades que aquí se le niegan, algo en lo que coincidió el portavoz andalucista; mientras que otros, como Alejandro Oneto y Diego Villalba, subrayaron el esfuerzo que supone emprender desde la propia ciudad.

El próximo 4 de Diciembre los andalucistas isleños volverán a tirar de orgullo y de colores blanquiverdes para reconocer la labor de aquellos y aquellas que, desde San Fernando, hacen que Andalucía marque la diferencia.