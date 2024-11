La Banda de Agripino Lozano se queda sin su concierto de Santa Cecilia en el Castillo de San Romulaldo

San Fernando/Los ánimos están muy encendidos entre los integrantes de la Banda de Música Maestro Agripino Lozano tras la suspensión, a última hora, del concierto que esta agrupación tendría que haber ofrecido el pasado domingo en el patio del Castillo de San Romualdo dentro de la programación municipal en torno a Santa Cecilia. Un concierto en el que habría actuado como invitado Ignacio Borrego González, director de la Unidad de Música del Tercio Sur de San Fernando. En principio esta suspensión respondería a razones de seguridad, ante las fuertes ráfagas de viento que soplaron en la ciudad el domingo.

La propia banda lanzó un comunicado explicando su versión de los hechos, siendo dura y contundente en todo momento con el Ayuntamiento de San Fernando, al que acusa de “menospreciar su trabajo”. En primer lugar, desde Agripino Lozano se aclara que único lugar ofrecido para este concierto era “totalmente inapropiado para un repertorio tan exigente con el que la formación musical afrontaba esta importante festividad de la música”.

En segundo lugar, el comunicado asegura que, tras aceptar dicho lugar, la banda se interesa por contar con un espacio alternativo en caso de que causas meteorológicas adversas impidieran celebrar el concierto. El comunicado afirma que la concejala de Cultura, Pepa Pacheco, ofrece le Capilla de las Carmelitas como plan B.

El escrito relata que, una vez viendo que el fuerte viento iba a impedir a la banda actuar en el Castillo de San Romualdo, el director de la misma, Enrique Busto, contacta con el Ayuntamiento para activar ese plan B y es entonces cuando se le contesta que no se contempla alternativa alguna.

“Queremos denunciar que no solo no había plan B, si no que ha habido una incapacidad total por parte de quien corresponda en buscar un sitio acorde y cubierto, dada la exigencia del repertorio que veníamos trabajando desde hace algunas semanas y en especial estos últimos días con el director invitado. Un trabajo que se ha visto menospreciado por parte del Ayuntamiento en el que ven la cancelación del acto como algo habitual en estas circunstancias», concluye el comunicado.