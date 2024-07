Y el Bahía Sound de San Fernando fue más zorra todavía

Los eurovisivos Nebulossa demostraron que no son un grupo de un sólo éxito sobre el escenario.

San Fernando/El festival Bahía Sound de San Fernando vivió el viernes su jornada más festiva y divertida con el Sorbete Fest. Una cita que bajo su superficie de pool party, petardeo y brilli brilli ofrecía un sano mensaje de reivindicación de respeto, tolerancia e igualdad tanto por parte de los artistas del cartel como de la nútrídisima representación de la comunidad LGTBIQ+ que formaba el grueso del público.

La única pena es que el evento no completase su aforo en un fin de semana en el que la competencia ha sido brutal, con el Concert Music en Chiclana y el Puro Latino en el Puerto de Santa María a pleno rendimiento. Aunque lo cierto es que este hecho permitió a los presentes disfrutar de la experiencia con mayor comodidad.

Gran ambiente festivo durante el Loco Bongo Show / Germán Mesa

Si bien Nebulossa acudía a la cita siendo cabeza de cartel, los indiscutibles protagonistas de la noche fueron los catalanes Ladilla Rusa. El dúo formado por Tania Lozano y Víctor Fernández no paró quieto en el escenario y dió lo mejor de si mismo ante una entregadísima audiencia que coreó todos y cada uno de sus temas, siempre pasados por su particular forma de entender la rumba y la música electrónica.

Y es que Ladilla Rusa tiene en su haber canciones que se han convertido en auténticos himnos del canalleo. Hablamos de temazos como KITT y los coches del pasado, Maculay Culkin, Bebo (de bar en peor), A metro y medio de ti, Criando malvas, Macarrones Pop, Princesas, Todos los días lo mismo o Madre mía, el asco que me das. Todos ellos con sus pegadizos estribillos, que desde la risa se nos tatúan en la memoria para acompañarnos en nuestros tarareos muchos días después de cada concierto. Un logro indiscutible para una banda que cuenta con tan sólo dos álbumes en el mercado: Estado del malestar y Costumbrismo Mágico.

Los momentos más divertidos del Sorbete Fest llegaron con la actuación de Ladilla Rusa. / Germán Mesa

Ladilla Rusa cumplió con matrícula de honor en el Bahía Sound y se lo puso muy difícil a Nebulossa, que llegaba a San Fernando con el complicado reto de demostrar que no es uno de esos fenómenos ‘one hit wonder’. Es decir, que hay vida y talento más allá del Zorra con el que tan bien nos representaron en la pasada edición de Eurovisión. Un tema muy bien producido que defendieron en el Malmö Arena con una puesta en escena sacada directamente de la mismísima habitación roja del Twin Peaks de David Lynch.

No lo podemos negar, el público esperaba ansioso que llegase el momento de que Nebulossa interpretara este tema, que bajo el insulto que le da título esconde un poderoso mensaje de feminismo, empoderamiento y de la necesidad de erradicar el qué dirán ajeno cuando uno actúa desde su libertad.

Y mientras llegaba ese momento el público iba descubriendo que sí hay vida después de Zorra y que el grupo alicantino tiene mucho que ofrecer desde su glamouroso electropop con temas como Me ha dado porno, Me pones a mil, 1N84, Glam o Historia de lo nuestro. Además, más allá de sus temas anoche se atrevieron con versiones de otros grupos como Fangoria o The Human League.

Nebulossa también son un patente ejemplo de la lucha conra el edadismo y de que nunca es tarde para que el éxito llegue si lo persigues. Finalmente el dúo formado por la cantante Mery Bas y por el productor musical y teclista Mark Dasousa se metrieron al público del Bahía Sound en el bolsillo. Y lo hicieron junto al equipo que le acompañó en Eurovisión y que también lo hace en su gira, con Ana Villa impecable a la percusión y con los bailarines Iousu Martínez y César Louzán dándolo todo sobre taconazos y plataformas.

Ya entrada la madrugada María Escarmiento se encargó de cerrar el turno de conciertos. La concursante de la edidión 2018 de Operación Triunfo presentó temas de su primer álbum Cosas de Brujas, que tira hacia el underground. A esas horas ya quedaba poco público del que comenzó la jornada por la tarde con la pool party y el Loco Bongo Show. Así terminaron más de diez horas de diversión ininterrumpida en el Sorbete Fest del Bahía Sound.