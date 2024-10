El Ayuntamiento de San Fernando trabaja en nuevas mejoras para la plantilla de ayuda a domicilio

San Fernando/Apenas un mes después de la remunicipalización del servicio de Ayuda a Domicilio, a través de la empresa municipal HEMSA, el Ayuntamiento de San Fernando ha suscrito con el comité de empresa el primer acuerdo de mejoras laborales para las trabajadoras, cumpliendo así el compromiso adquirido para "dignificar las condiciones de un sector castigado que merecía toda nuestra implicación y colaboración" y, al mismo tiempo, "mejorar la calidad de la prestación de un servicio público esencial en la ciudad", como ha manifestado la alcaldesa, Patricia Cavada.

La llegada del acuerdo ha sido "inmediata" tras la municipalización, iniciándose así "una senda de mejoras permanente" con la que el gobierno local busca dar el reconocimiento y "la dignidad económica y laboral que merecen las trabajadoras".

Tal y como ha apuntado la alcaldesa, este camino de mejoras se recorrerá siempre desde la negociación con el comité de empresa, a quien Cavada ha agradecido, y también a toda la plantilla, su nivel de exigencia y su voluntad para alcanzar acuerdos, lo cual se ve propiciado por el hecho de tener ahora enfrente a una administración pública que no prioriza los beneficios empresariales por encima de elementos esenciales para las trabajadoras y para el propio servicio.

Como ha explicado la alcaldesa, este primer acuerdo atende a una de las reivindicaciones principales de la plantilla como es las 35 horas semanales, con lo que las empleadas que trabajaban más ganarán en descanso y las que lo hacían menos verán incrementado su salario en un 10,25%. Igualmente, el acuerdo comporta mejoras en el descanso, la conciliación laboral o en materia de formación.

El acuerdo

El acuerdo, en vigor con fecha desde el 1 de octubre, recoge para toda la plantilla una jornada de 35 horas semanales, que era una de las principales reivindicaciones de las trabajadoras. Asimismo, se reconoce también el derecho a un descanso mínimo semanal de dos días consecutivos.

Entre las mejoras contempladas figura que el personal contratado para fines de semana y festivos pasará a contratos de entre semana, por riguroso orden de antigüedad, en el momento en el que haya vacantes. La antigüedad también será el criterio para la conversión de los contratos a tiempo parcial por contratos a tiempo completo.

Como ha explicado la alcaldesa, se elaborará un Plan de Conciliación de la vida laboral y familiar específico para la plantilla, se optimizarán los tiempos de desplazamiento entre domicilios con el objetivo de minimizarlos y, además, se realizará un estudio pormenorizado a fin de adaptarlos a la realidad. Otra de las mejoras es el estudio de un sistema de reparto de los servicios de tarde basado en la antigüedad.

Además, con un aviso previo de diez días, el personal podrá tomarse hasta siete días libres no retribuidos para asuntos de carácter personal. Por otro lado, las tardes de los días 24 y 31 de diciembre y 5 de enero se considerarán festivas a partir de las 15.00 has, de manera que quienes realicen algún turno a partir de esa hora recibirán el plus de festivo y las correspondientes horas complementarias. Adicionalmente, las horas realizadas de 20.00 a 22.00 horas percibirán un incremento del 25%.

Igualmente, prevé un apartado para la mejora continua de la formación que se realizará, además, en horario de jornada laboral. Asimismo, entre otros aspectos, el acuerdo recoge la constitución de una Comisión Paritaria de seguimiento del propio acuerdo de mejoras para garantizar su cumplimiento.

Creación de empleo

La alcaldesa ha aprovechado para animar a la ciudadanía a inscribirse en la bolsa de empleo abierta en HEMSA para garantizar la adecuada prestación del servicio, permitiendo de esta manera cubrir las necesidades temporales y urgentes que puedan producirse por circunstancias de producción, así como por ausencia o por sustitución de las personas trabajadoras.

La bolsa de empleo para la contratación temporal de auxiliares de ayuda a domicilio se rige por criterios de igualdad, mérito, capacidad y garantía de transparencia. Puede accederse a la citada bolsa, que se barema cada mes, en la pestaña de 'Empleo' de la página web de HEMSA (www.hemsasanfernando.es).