El Ayuntamiento de San Fernando rescindirá el contrato de Parques y Jardines si la empresa adjudicataria no reacciona

San Fernando/Al son de bocinas, silbatos y sirenas y alzando a viva voz lemas como “¡Fuera Valoriza!” o “Si esto no se arregla...¡guerra!, ¡guerra!, ¡guerra!”. Así han iniciado sus protestas a pie de calle los trabajadores y trabajadoras de la empresa adjudicataria del contrato de Parques y Jardines, Valoriza Servicios Medioambientales, ante los flagrantes incumplimientos de las mejoras sociales y salariales incluidas en el pliego del contrato. Hay que recordar que la plantilla ha comenzado un paro diario de dos horas, de 12.00 a 14.00 horas, que se extenderá durante las dos próximas semanas y que derivará en una huelga indefinida a partir del 4 de noviembre si la empresa no cumple lo acordado. Dichas mejoras se veían reconocidas en el contrato en diversas cantidades económicas para la plantilla.

Mientras tanto, y como hoy, estos empleados recorrerán cada día el camino que va desde la nave del servicio, en la calle Trinquete del polígono Fadricas II, hasta el entorno del Ayuntamiento. Lo cierto es que el ciclo ha echado a andar con el apoyo de gran parte de la plantilla, ya que en la primera concentración convocada por UGT han participado en torno a una treintena de los 39 trabajadores que forman parte de ella. Ni la lluvia ha podido con las reivindicaciones de estos hombres y mujeres.

Y en estas reivindicaciones los afectados tienen a su lado a un gobierno municipal que va de su mano y que también ha mostrado su descontento ante los numerosos incumplimientos de Valoriza, no sólo los que atañen a los trabajadores, sino también otros muchos sobre una más que deficiente prestación del servicio. Varias son ya las reuniones que se han mantenido con la empresa, la última de ellas la pasada semana, y, según aclara el equipo de gobierno, la adjudicataria sigue incomprensiblemente sin reconocer las numerosas infracciones cometidas, aún siendo evidentes y estando documentadas. Ante los reiterados e importantes incumplimientos el Ayuntamiento incluso ha preguntado en el seno de estas reuniones a la propia empresa si su voluntad era continuar con el contrato, obteniendo un sí por respuesta por parte de Valoriza.

La protesta también hizo parada frente a las dependencias del Área Municipal de Desarrollo Sostenible. / Antonio Zambonino

La actitud de la empresa no ha dejado otra al Ayuntamiento que actuar. El gobierno local no se va a quedar de brazos cruzados. Si la semana pasada el Consistorio adelantaba que tomaría medidas si la empresa persistía en sus infracciones ahora sabemos que los requerimientos a Valoriza son constantes y que ya se han firmado dos sanciones por incumplimientos graves, a las que pronto se unirá una tercera que ya se está tramitando. Si bien la actitud del Ayuntamiento es conciliadora desde el equipo de gobierno se afirma que “si Valoriza no reacciona no les temblará el pulso a la hora de iniciar el proceso de rescisión de este contrato”. “Esperamos que la empresa reaccione pronto ante estas advertencias y dé solución a esta situación. Si es necesario rescindiremos el contrato, pero confiamos en que no tengamos que llegar a ello, ya que obligaría a afrontar un farragoso proceso administrativo para volver a adjudicar el servicio”, detalla el gobierno local.

Con este modus operandi Valoriza desatiende e incumple un ambicioso pliego que implicaba la modernización y mejora del mantenimiento de las zonas verdes y ajardinadas de la ciudad gracias a una partida de nueve millones de euros, una inversión que supera en un 65% la destinada hasta entonces.