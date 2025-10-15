El Ayuntamiento de San Fernando se prepara ante posibles emergencias por lluvia con diversas actuaciones

La DANA que provocó intensas inundaciones el pasado 31 de octubre en distintas zonas de San Fernando evidenció la necesidad de contar con medidas adicionales frente a fenómenos meteorológicos extremos. Y el equipo de gobierno parece haber tomado nota de ello.

El Ayuntamiento ha actuado sobre más de 9.000 puntos de la red de alcantarillado y en los principales aliviaderos y estaciones de bombeo para minimizar riesgos e incidencias en los últimos meses. Además, el Consistorio está trabajando en diferentes actuaciones que van desde lo más inmediato, como es la compra de materiales de protección, a medida futuras, como las obras con cargo al plan Edil.

Adquisición de materiales de protección

Así, la primera línea de trabajo se centra en las respuestas inmediatas a través de medidas de emergencia, que forman parte del protocolo de actuación y de los elementos de protección para los vecinos, así como de los equipos de intervención que permitan actuar con rapidez y eficiencia. Se ha trabajado con distintos proveedores para disponer de materiales y equipos que faciliten la actuación en caso de emergencia. En las próximas semanas, según los plazos marcados por los proveedores, el Ayuntamiento contará con este material operativo.

Estas adquisiciones se realizarán a través del contrato de concesión de agua y alcantarillado, que tiene el Ayuntamiento con Hidralia, e incluyen elementos de protección para evitar la entrada de agua en las viviendas, barreras y sacos especiales diseñados para inundaciones, que no pesan, se expanden con el contacto del agua y son biodegradables.

De igual forma, se adquirirán motobombas y bombas sumergibles -por si hay que desatascar o evacuar agua-, que podrán ser utilizadas tanto por los equipos municipales como cedidas a vecinos en caso de necesidad, con el fin de evacuar agua acumulada.

También se incorporarán barreras móviles que permitan redirigir el agua hacia zonas que no afecten a viviendas. Todo este material estará disponible en el corto plazo, reforzando así la capacidad operativa del Ayuntamiento frente a posibles episodios de lluvia intensa.

Mejoras en La Almadraba y Gallineras

En segundo lugar, el Ayuntamiento llevará a cabo obras de actuación inmediata que según lo previsto podrán comenzar en noviembre, especialmente en zonas donde existían terrenos de arena, más permeables, y que tras su urbanización han generado un aumento de la escorrentía hacia las zonas bajas de la ciudad.

El proyecto ya redactado, actualmente en supervisión, con una inversión de 120.000 euros, contempla una actuación en la calle María Zambrano con una nueva canalización y la conducción de las aguas pluviales en lugar de hacia la estación de bombeo de El Cerro, que es donde confluye actualmente, hacía el aliviadero de Gallineras, permitiendo bajar el volumen de agua de pluviales que llega a la zona del cerro y minorando el riesgo en la zona.

Asimismo, estas actuaciones incluyen la instalación aliviaderos de boca ancha en aceras, llamados buzones, y puntos de acumulación, permitiendo una evacuación más rápida hacia el sistema de alcantarillado. El Ayuntamiento supervisará directamente estos trabajos, que se sumarán a otras intervenciones complementarias en distintos puntos de la ciudad para mejorar la capacidad de drenaje urbano.

Dos operarios, limpiando uno de los husillos de la ciudad. / J.A.S.B.

Plan de Emergencia Municipal

En tercer lugar, el Consistorio trabaja en obras y planes a medio plazo, entre los que destaca la adjudicación del nuevo Plan de Emergencia Municipal. Este instrumento tiene una importancia especial en una ciudad insular como San Fernando, rodeada de mar y con barreras naturales de protección. El nuevo plan permitirá mejorar la capacidad de respuesta en caso de lluvias extremas, evacuaciones, movimientos de población, protección del patrimonio, animales o bienes materiales, asegurando que todo esté debidamente articulado y coordinado. Actualmente se encuentra en proceso de contratación, habiéndose celebrado el pasado martes la primera de las mesas en la que se han recibido hasta seis ofertas de empresas especializadas en la materia.

Parque Inundable en El Cerro

Además, el Ayuntamiento ya trabaja en proyectos financiados a través de fondos EDIL que permitirán desarrollar infraestructuras de carácter estructural y sostenible para gestionar el agua de manera eficiente. Entre ellas destaca la creación de un parque inundable en la zona del Cerro, una de las áreas más bajas de la ciudad, con una inversión de 1,7 millones de euros.

La actuación tiene como principal objetivo reducir el riesgo de inundaciones en la zona de La Almadraba, mediante una solución innovadora basada en la integración de infraestructura verde y sistemas naturales de drenaje. Al mismo tiempo, el nuevo parque se convertirá en un espacio de encuentro, ocio y biodiversidad, reforzando el valor ecológico y social del entorno

Esta infraestructura permitirá derivar el exceso de agua hacia el Cerro cuando las canalizaciones tradicionales se vean colapsadas o saturadas, actuando como una solución natural y de doble uso, tanto ambiental como funcional. De este modo, se conseguirá que las zonas más complicadas de la ciudad puedan disponer de un espacio preparado para absorber y gestionar los episodios de lluvias extremas, reduciendo así el riesgo de inundaciones.

La concejala de Prevención, Seguridad y Protección Civil, María José Foncubierta, ha subrayado que “San Fernando llega a esta temporada de lluvias con una planificación rigurosa y un trabajo coordinado entre las distintas áreas municipales para garantizar la seguridad de todos los vecinos y vecinas”.

Foncubierta ha destacado que “el Ayuntamiento mantiene activo un protocolo de actuación ante emergencias que se revisa y actualiza constantemente, al tiempo que se refuerzan los recursos materiales y humanos para poder responder de forma inmediata ante cualquier incidencia”.

Asimismo, la edil ha señalado que “la prevención es fundamental, y por eso estamos anticipándonos con la adquisición de nuevos equipos, la mejora de las infraestructuras y la puesta en marcha de medidas que aumentan la capacidad operativa de la ciudad frente a episodios de lluvias intensas”.