El Ayuntamiento de San Fernando cambiará el cerramiento del parque del Oeste para mejorar su estética: destinará 1,4 millones

El Ayuntamiento de San Fernando llevará a cabo un proyecto de renovación integral del vallado del Parque del Oeste-Rafael Carmona Páez, una de las zonas verdes más populares y frecuentadas de la localidad que se extiende a lo largo de un kilómetro y medio en un trazado paralelo a la avenida Pery Junquera.

Se trata, explica en una nota, de "una actuación significativa dentro de la estrategia de transformación urbana, que se suma a la segunda fase de la remodelación de Pery Junquera, actualmente en marcha y que permitirá la futura ampliación a doble vía".

Para la alcaldesa, Patricia Cavada, el vallado actual "no está a la altura de la calidad del parque ni de la identidad urbana de la ciudad". Dicho cerramiento, recuerda, "se instaló hace más de veinte años, es de baja calidad y presenta un notable deterioro, por lo que era necesario acometer una renovación completa que pusiera en valor el entorno".

El coste total del proyecto que saldrá a licitación asciende a 1,4 millones de euros.

Señaña el Ayuntamiento isleño que cuenta con la financiación asegurada para ejecutar esta intervención, ya que el proyecto está incorporado en la senda presupuestaria "y contamos con partidas específicas en los presupuestos de 2025 y 2026, lo que garantiza su desarrollo", ha precisado la alcaldesa.

El proyecto técnico está finalizado y en estos días se remitirá al área de licitación para iniciar el proceso administrativo correspondiente, con el objetivo de que las obras puedan comenzar en el próximo año, con un plazo de ejecución aproximado de diez meses.

"Como el parque de María Luisa en Sevilla o el Genovés en Cádiz", dice Cavada

El nuevo vallado -explica el equipo de gobierno en el comunicado- "supondrá un cambio sustancial en la imagen del Parque del Oeste". El actual cerramiento se sustituirá por un modelo de reja de hierro fundido de carácter tradicional, "similar al de los grandes parques históricos de ciudades como el de María Luisa en Sevilla o el Genovés en Cádiz".

Cavada ha añadido que "la idea es instalar una valla que no solo aporte belleza y coherencia estética, sino que, con el paso de las generaciones, pueda ser restaurada y conservada como parte del patrimonio urbano de San Fernando, en lugar de tener que ser sustituida".

Así será el nuevo cerramiento del Parque del Oeste en San Fernando / Ayuntamiento San Fernando

"El diseño, de gran calidad y cuidada estética, incluirá un cerramiento de 1,80 metros de altura, con seis puertas principales flanqueadas por columnas o pilastras rematadas en piezas redondeadas. Estas puertas de entrada al parque, con una altura de tres metros, serán colocadas al mismo nivel de la línea del vallado y no retranqueadas como están actualmente", explica.

El vallado irá pintado en verde, siguiendo el estilo clásico de los parques históricos andaluces. Sus seis puertas serán de hierro fundido, "lo que reforzará la imagen elegante y representativa del conjunto". El proyecto contempla también la eliminación no solo del vallado metálico actual, sino de los bloques que los soportan, que se sustituirán por otros bloques que servirá de correa de hormigón para sostener el nuevo vallado.

Mejoras en el drenaje del agua y en la iluminación

Explica el Consistorio isleño que, además del valor estético, la nueva estructura ofrecerá "una mayor funcionalidad", ya que se aprovechará la intervención para mejorar el drenaje del agua, un aspecto especialmente relevante en una zona que ha presentado problemas de acumulación en episodios de lluvia intensa.

En este sentido, también se cambiarán los bordillos tragaderos, con un formato semicircular acorde con la estética del vallado, para la evacuación de aguas pluviales del canal de tormenta existente y evitar posibles inundaciones.

El Parque del Oeste, en una imagen de hace unos años. / E.P.

La actuación se complementará en los próximos meses con mejoras en la iluminación del parque, ya previstas en el plan de renovación del alumbrado público municipal. "En el próximo año se incrementará el número de puntos de luz dentro del propio parque, reforzando la seguridad y el disfrute ciudadano de este espacio emblemático", ha anunciado la alcaldesa.