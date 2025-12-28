El Ayuntamiento lanza una campaña para fomentar la adopción de mascotas en San Fernando durante Navidad

El Ayuntamiento ha puesto en marcha, coincidiendo con las fechas navideñas, una campaña en redes sociales destinada a fomentar la acogida y adopción responsable de animales domésticos que se encuentran bajo custodia municipal de manera temporal.

La iniciativa se desarrolla a través de una serie de infografías protagonizadas por mascotas ataviadas con elementos navideños, con el objetivo de llamar la atención de familias que estén valorando la posibilidad de ofrecerles un hogar. Se trata de animales que están bien atendidos y en óptimas condiciones, pero que necesitan una familia que les proporcione estabilidad y cariño.

Bajo el lema Estas Navidades, el mejor regalo para ellos eres tú, la campaña pone el foco en cinco perros (Quepi, Coffe, Noir, Yin y Martín), que actualmente se encuentran en una protectora colaboradora y esperan encontrar un hogar responsable que apueste por su adopción.

Martín, uno de los simpáticos perros que protagonizan esta campaña. / Ayuntamiento de San Fernando

Desde el Ayuntamiento se quiere dejar claro que esta iniciativa no pretende en ningún caso fomentar la adopción de animales como un regalo impulsivo o un capricho propio de las fechas navideñas. Muy al contrario, la campaña nace con el objetivo de “poner el foco en el bienestar de los animales y en la necesidad de ofrecerles una oportunidad real de encontrar un hogar responsable y comprometido”. El mensaje incide en que el verdadero regalo no es para las personas, sino para los propios animales.

En este sentido, el Ayuntamiento cuenta con un protocolo específico que persigue evitar adopciones no responsables o precipitadas. Este procedimiento incluye un seguimiento y la colaboración con protectoras especializadas, garantizando que las familias adoptantes conocen las necesidades, responsabilidades y cuidados que implica convivir con una mascota a largo plazo para reducir el riesgo de futuros abandonos.

En la última semana animales como Goku y Milagros ya hayan sido adoptados. En el caso de Milagros, se trata de una perrita rescatada tras sufrir un grave atropello y que logró sobrevivir gracias a una compleja intervención quirúrgica.

Noir, otro de los perros que prestan su imagen a esta iniciativa, vestido de Papa Noel. / Ayuntamiento de San Fernando

Protocolo coordinado

En los últimos años, el Ayuntamiento ha reforzado también su sistema de respuesta rápida ante casos de extravío o abandono, mediante un protocolo coordinado entre la Policía Local, los veterinarios, el equipo de redes sociales y la Concejalía de Bienestar Animal. Cada vez que se localiza un animal en la vía pública, se le realiza una fotografía que se difunde en cuestión de minutos a través de Facebook, Instagram, TikTok y grupos de WhatsApp, con el objetivo de localizar a sus familias o encontrar un hogar de acogida temporal.

A los casos de Milagros y Goku, se le suman varias de las actuaciones de rescate animal desarrolladas en el municipio han dejado historias especialmente emotivas y con final feliz. Casos como el de Mika, una perrita que superó la amputación de una pata a causa de un tumor; o Linda, una pitbull abandonada y atada a una farola que finalmente fue adoptada, reflejan el compromiso y la implicación de los equipos municipales y las protectoras colaboradoras para garantizar una segunda oportunidad a animales en situaciones extremas.

También destaca la historia de Luna, encontrada embarazada cerca de la estación de Renfe, cuyos cachorros y ella misma fueron finalmente adoptados tras no aparecer su familia. Todas estas experiencias tienen en común un primer gesto solidario de la ciudadanía que activa un protocolo coordinado entre la Policía Local, la concejalía y las entidades de protección animal, demostrando que la colaboración y la responsabilidad colectiva son claves para transformar situaciones de abandono en nuevas vidas llenas de cuidado y afecto.

Coffee, ataviado como un Rey Mago canino. / Ayuntamiento de San Fernando

Bando elementos pirotécnicos

Paralelamente, el Ayuntamiento recuerda a la ciudadanía la prohibición del uso de petardos y artículos pirotécnicos en las vías públicas de San Fernando, una medida destinada a garantizar la seguridad, la convivencia y el bienestar tanto de las personas como de los animales y los bienes, especialmente en unas fechas en las que el ruido puede afectar gravemente a colectivos sensibles y a las mascotas.

En este sentido, hace unas semanas se emitió un bando municipal en el que, con motivo de las festividades, recuerda a la ciudadanía la prohibición de vender y utilizar artículos pirotécnicos o petardos en la vía pública.

Asimismo, el bando pone de manifiesto el compromiso animalista del municipio, en sintonía con el sentir de las protectoras y de las personas amantes de los animales, que advierten de los efectos del ruido de la pirotecnia en perros y otras mascotas. Estos sonidos pueden generar en los animales situaciones de miedo intenso y comportamientos poco habituales, debido a que su capacidad auditiva es mucho más sensible que la humana.

Yin, posando como un elfo de cuatro patas para la campaña. / Ayuntamiento de San Fernando

Con esta doble acción, el Consistorio reafirma su compromiso con el bienestar animal, la convivencia ciudadana y la sensibilización social, apelando a la responsabilidad y a la solidaridad de la población durante las fiestas navideñas.